Jehovah's Getuige krijgt 6 jaar cel op basis van verbod voor organisatie in Rusland

06 februari 2019

12u51

Een Deens lid van de Jehovah's Getuigen is in Rusland veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. De rechtbank oordeelde dat Dennis Christensen (46) zich schuldig maakte aan het organiseren van activiteiten voor een verboden extremistische organisatie.

Rusland verbood de activiteiten van de Jehovah's Getuigen in 2017. Gewapende agenten arresteerden Christensen in dat jaar tijdens een gebedsbijeenkomst in Orjol, zo'n 320 kilometer ten zuiden van Moskou. De Deen betoogde zelf dat de Russische grondwet hem het recht geeft zijn religie te beoefenen.

Christensen is het eerste lid van de Jehovah's Getuigen dat is veroordeeld op basis van het Russische verbod. Een woordvoerder van de organisatie, die wereldwijd miljoenen aanhangers heeft, reageerde teleurgesteld op de uitspraak. “Het is treurig dat het lezen van de bijbel, prediken en een moreel leven leiden weer strafbaar is in Rusland”, concludeerde Jaroslav Sivoelski.

Ook de Deense regering uitte kritiek. Minister Anders Samuelsen (Buitenlandse Zaken) zei erg bezorgd te zijn over de uitspraak. Hij riep Moskou op de godsdienstvrijheid te respecteren.

Mensenrechtenorganisaties

Mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch (HRW) en Amnesty International hebben al meermaals kritiek geuit op de “religieuze vervolging” van Jehovagetuigen in Rusland. HRW beschuldigt de Russische regering van intimidatie en andere ongeoorloofde praktijken.

De Russische mensenrechtenorganisatie Memorial beschouwt negentien opgesloten Jehovagetuigen als politieke gevangenen en schat dat in totaal 81 mensen in Rusland vervolgd worden vanwege hun geloof. Vorige week nog arresteerde de FSB een man die ervan beschuldigd werd de leider te zijn van een lokale Jehovagroep in Noord-Moskou.