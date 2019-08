Jeffrey Epstein zat alleen in zijn cel toen hij stierf: “Celgenoot recent overgeplaatst” FVI HAA

11 augustus 2019

19u43

Bron: Belga, ANP 1 De Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein moest elk half uur door bewakers gecheckt worden, maar de nacht waarin hij zelfmoord pleegde in zijn cel werd die procedure niet gevolgd. Dat zeggen twee bronnen die het dossier kennen in The New York Times. Bovendien werd zijn celgenoot recent overgeplaatst, waardoor Epstein alleen in een cel zat.

De miljardair stond onder 'suicide watch', maar dat regime werd eind juli opgeheven, wat ook niet overeenkomt met de normale procedures van de gevangenis. De voorbije uren deden al verschillende complottheorieën de ronde over de zelfmoord van de zakenman die vrienden had in de hoogste kringen, zoals Bill Clinton, Donald Trump en de Britse prins Edward.

Trump zelf retweette zaterdagavond nog boodschappen waarin te lezen stond dat Epstein informatie gehad zou hebben over Bill Clinton en nu dood is. "Retweet als je niet verbaasd bent", klonk het in die boodschap.

De Amerikaanse minister van Justitie beval zaterdagavond al een onderzoek naar de dood van Epstein.



De Amerikaanse instantie die voor gevangenissen instaat, lag al onder vuur omdat ze de suicide watch eind juli opgeheven had, zes dagen nadat de gedetineerde op 23 juli in zijn cel was gevonden met verwondingen die erop wezen dat hij zichzelf had proberen ombrengen. Volgens een bron van de krant was het ministerie van Justitie op de hoogte gebracht van het beëindigen van de suicide watch.

Cipiers en celgenoot

De gevangenis van Manhattan (New York) liet het ministerie toen wel weten dat Epstein een celgenoot zou krijgen en dat een cipier elke 30 minuten "in zijn cel zou kijken". Maar dat was in de nacht van vrijdag op zaterdag dus niet gebeurd, aldus de bron. Waarom dat niet gebeurd is, is vooralsnog onduidelijk. Vakbondsvertegenwoordigers wezen er al op dat de gevangenis in Manhattan, net zoals andere federale gevangenissen, met een personeelstekort kampt. De twee cipiers in de eenheid waar Epstein vastzat, zouden overuren hebben gedraaid.

Epstein zat om het moment van zijn dood alleen in zijn cel. Hij deelde die aanvankelijk met een andere gedetineerde, maar die werd volgens een bron van The New York Times recent overgeplaatst.

Online doen intussen complottheorieën de ronde over het overlijden. Sommigen menen, zonder daarvoor bewijzen te hebben, dat Epstein vermoord werd om te vermijden dat anderen uit de hoogste kringen beschuldigd zouden worden. De 66-jarige werd ervan beschuldigd tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Het proces tegen hem had midden volgend jaar moeten starten.

Britse prins Edward

Vrijdag nog maakte een rechter een reeks gerechtsdocumenten openbaar met meer details over waarvan Epstein beschuldigd wordt. Daarin werd ook de naam van de Britse prins Edward genoemd, meldde de BBC zaterdag. Hij zou in 2001 bij Epstein thuis een vrouw bij de borsten gegrepen hebben. Een andere vrouw claimt dat ze toen seks moest hebben met Edward. Buckingham Palace heeft al ontkend dat Edward betrokken was bij "onfatsoenlijkheid met minderjarigen".

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.