Jeffrey Epstein wil op borgtocht vrij: “Ik ben niet vluchtgevaarlijk” Redactie

11 juli 2019

20u29

Bron: AD.nl 0 De van kindermisbruik verdachte en gearresteerde Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein (66) wil op borgtocht vrij. Hij heeft daartoe een verzoek ingediend bij een rechtbank in New York. Volgens Epsteins advocaat zijn huisarrest met elektronisch toezicht, bewaking en een borgtocht genoeg garanties dat zijn cliënt niet zal vluchten. Openbaar aanklagers betoogden eerder dat Epstein juist bijzonder vluchtgevaarlijk is gezien zijn privévliegtuigen, grote rijkdom en internationale banden.

Epstein werd afgelopen weekend gearresteerd in New Jersey. Hij wordt verdacht van het seksueel uitbuiten en misbruiken van minderjarige meisjes tussen 2002 en 2005. Epstein zou zijn slachtoffers naar verschillende huizen hebben gelokt waar hij seks met ze had. De miljardair liet de jonge meisjes langskomen onder het voorwendsel dat ze hem massages gingen geven, maar wanneer ze eenmaal binnen waren, werden ze seksueel misbruikt. Sommige meisjes waren ten tijde van het misbruik pas 13 jaar oud.



Om de kinderen op regelmatige basis te kunnen misbruiken, zette Epstein een netwerk op. Zo betaalde hij zijn slachtoffers om nieuwe meisjes te rekruteren. Ook liet hij sommige werknemers afspraken inplannen met de meisjes. Op die manier had hij op verschillende plaatsen de mogelijkheid om meteen na aankomst een slachtoffer te kunnen misbruiken. Volgens de aanklagers zocht Epstein bewust naar minderjarigen.



De miljardair ontkent de aanklachten en zal volgens zijn advocaat, Jack Goldberger, niet schuldig pleiten. Bij een huiszoeking in New York trof de politie echter honderden en misschien wel duizenden naaktfoto’s aan. Volgens aanklagers gaat het vermoedelijk om foto’s van minderjarige meisjes.



Epstein is een invloedrijk man met vooraanstaande vrienden. Zo is hij bevriend met Bill Clinton en Donald Trump. De laatste vertelde in een interview in 2002 al over de vermeende seksuele voorkeur van Epstein. “Ik ken Jeff al vijftien jaar. Geweldige vent. Het is erg leuk om met hem te zijn. Er wordt zelfs gezegd dat hij net zoveel van mooie vrouwen houdt als ik, en veel van hen zijn aan de jongere kant.”

