Jeffrey Epstein: “Ik stelde Melania voor aan Donald Trump” Trump en wegens pedofilie opgesloten miljardair waren enige mannen op feest met 28 jonge bikinimodellen LB

11 juli 2019

19u43

Bron: New York Times 0 Jarenlang schepte Jeffrey Epstein er in zijn omgeving mee op dat hij Melania aan haar toekomstige echtgenoot en president Donald Trump heeft voorgesteld. Trump en Epstein waren volgens de organisator van een wedstrijd voor kalendermeisjes de enige mannen op een feestje met 28 jonge bikinimodellen in Trumps buitenverblijf Mar-a-Lago.

Net als voormalig president Bill Clinton leek Donald Trump dikke maatjes met de 66-jarige miljardair die het voorbije weekend werd opgepakt, van pedofilie in beschuldiging werd gesteld en wellicht nooit meer vrij zal komen. Clinton en Trump hebben zich intussen van Epstein gedistantieerd. Trump noemde Epstein in een artikel uit 2002 nochtans “een geweldige kerel” die hij al vijftien jaar kende. Bill Clinton van zijn kant was een graag geziene gast in de privéjet van Epstein, die nu de bijnaam Lolita Express krijgt. “President Clinton heeft Epstein al meer dan tien jaar niet meer gesproken”, liet Clintons woordvoerder weten.

Feest met 28 jonge meisjes

In 1992 gaf Donald Trump een feestje in Mar-a-Lago. Aanwezig: 28 jonge meisjes die deelnamen aan een wedstrijd om op een nationale kalender met meisjes in bikini te belanden en één mannelijke gast: Jeffrey Epstein. Het feest werd in opdracht van Trump georganiseerd door George Houraney, bericht The New York Times. Zakenman Houraney stond aan het hoofd van het bedrijf dat de wedstrijd organiseerde en hij organiseerde ook het privéfeest in opdracht van Trump.

Toen hij die avond aankwam in het buitenverblijf van Trump in Florida, was hij verrast. “‘Wie komt er vanavond? Ik heb geregeld dat er 28 meisjes komen’, zei ik tegen Trump. Toen bleek dat enkel Trump en Epstein aanwezig zouden zijn. ‘Maar dit moest toch een feest met VIP’s worden, en jij zegt me dat enkel jij en Epstein komen?’, zei ik.”

Gewaarschuwd

Jaren later, zo houdt Epstein volgens The New York Times vol, zou hij president Trump hebben voorgesteld aan zijn huidige vrouw Melania. Houraney verklaart nu ook dat hij Trump destijds waarschuwde voor Epstein en dat hij Trump toevertrouwde dat hij Epstein wegens zijn hang naar minderjarige meisjes niet meer kon toelaten op zijn evenementen omdat hij geen schandaal wilde.

Toen had Houraney zowel professioneel als romantisch een relatie met Jill Harth, de vrouw die president Trump aanklaagde wegens jarenlange seksuele intimidatie. Trump zou Epstein de toegang tot zijn exclusieve Mar-a-Lago Club weigeren. Volgens een voormalige campagnemedewerker van president Trump viel Epstein bij Trump in ongenade nadat Epstein had geprobeerd één van Trumps medewerksters te rekruteren.

Ik brak lang geleden met hem. Ik was geen fan van hem, zoveel kan ik wel zeggen Donald Trump dinsdag over Jeffrey Epstein

De relatie tussen Trump en Epstein verzuurde in die mate dat Epstein de schuld voor het gerechtelijk onderzoek naar diens seksueel misbruik van minderjarige meisjes bij Trump legde. In 2008 werd Epstein aangeklaagd in Florida, toen slaagde hij erin een deal te sluiten met zijn slachtoffers. “Ik brak lang geleden met hem. Ik was geen fan van hem, zoveel kan ik wel zeggen”, verklaarde Donald Trump dinsdag, daags na de inbeschuldigingstelling van Epstein, tegenover reporters in het Witte Huis.

Netwerk van seksuele uitbuiting minderjarigen

Enkele uren nadat werd onthuld dat er “een buitengewone hoeveelheid naaktfoto’s van vermoedelijk minderjarige meisjes” was aangetroffen tijdens een huiszoeking vorig weekend in Epsteins huis in de New Yorkse chique wijk Upper East Side, pleitte Epstein onschuldig. De man blijft opgesloten. De agenten troffen in zijn huis ook een gesloten kluis, waarin cd’s werden gevonden met etiketten waarop namen van meisjes met de hand geschreven waren. Volgens de tenlastelegging ontvingen tientallen minderjarige meisjes honderden dollars nadat ze tot seksuele handelingen waren gedwongen of kregen ze geld om andere meisjes tot seksuele handelingen met Epstein te overhalen.

“Om zijn aanvoer van slachtoffers op te drijven, betaalde Epstein bepaalde slachtoffers om bijkomende meisjes te rekruteren om net als hen door Epstein misbruikt te worden”, zo staat in de gerechtsdocumenten. “Op die manier legde hij een enorm netwerk aan van minderjarige slachtoffers die hij seksueel uitbuitte.” Epstein is aangeklaagd voor seksuele uitbuiting van minderjarigen tussen 2002 en 2005.

Ghislaine Maxwell, dochter van mediamagnaat Robert Maxwell, zou jonge meisjes hebben gearrangeerd die Epstein en zijn vrienden naakt moesten ‘masseren’. Maxwell had een boekje waarin voor de verschillende locaties waar Epstein woonde een lijst stond met namen en telefoonnummers van deze oproepkrachten.

Clinton

Voormalig president Bill Clinton, zou volgens een passagierslog 26 keer met het privévliegtuig van Epstein hebben meegevlogen. Zelf hield de oud-president het dinsdag in een verklaring op vier keer, waarbij zijn beveiligers ook aanwezig zouden zijn geweest.

Ook de huidige minister van Werkgelegenheid Alexander Acosta wordt in verlegenheid gebracht door de affaire Epstein. Acosta regelde in 2008 dat Epstein schuld bekende in twee aanklachten wegens prostitutie waardoor hij een veel zwaardere straf wegens het misbruik van minderjarige meisjes ontliep. Die overeenkomst werd geheimgehouden voor de slachtoffers in de misbruikzaak.

Volgens de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, was Acosta “als procureur-generaal verantwoordelijk voor een onredelijke overeenkomst met Epstein. Dit was bekend bij de president toen hij hem aanstelde in zijn kabinet”, meldt Pelosi via Twitter. Zij vindt dat de minister moet aftreden.