Jeff Bezos behoudt meerderheid van Amazon-aandelen na echtscheiding kv

04 april 2019

21u32

Bron: Reuters, ANP 0 Het echtscheidingsakkoord van Jeff Bezos en zijn ex-vrouw MacKenzie is klaar. De oprichter en CEO van Amazon behoudt zelf 75 procent van de aandelen in zijn bedrijf en het volledige stemrecht.

MacKenzie Bezos doet ook afstand van al haar belangen in de krant Washington Post en raketbedrijf Blue Origin, zo deelt ze mee in een tweet. De vrouw zegt dankbaar te zijn voor de manier waarop de echtscheidingsprocedure verlopen is en kijkt uit naar de volgende fase waarin ze als vrienden en in co-ouderschap over hun kinderen door het leven gaan.

Ook als de scheiding is afgerond zal Bezos naar verwachting nog de rijkste persoon op aarde zijn, mede door zijn resterende belang van 12 procent in Amazon. Die stukken vertegenwoordigen een waarde van 107 miljard dollar. Het vermogen van Microsoft-oprichter Bill Gates, de nummer twee op de lijst met miljardairs, is momenteel 101,5 miljard dollar.



Mackenzie Bezos is met 4 procent van de aandelen goed voor 36 miljard dollar. Daarmee zou ze de op drie na rijkste vrouw ter wereld zijn. De scheiding is naar verwachting over circa drie maanden afgerond.

Jeff Bezos is nog altijd koploper in de miljardairslijst van persbureau Bloomberg. De Amazon-baas is goed voor een vermogen van 150,2 miljard dollar. Hij bedankte MacKenzie in een tweet voor haar steun en aardigheid tijdens het hele proces. “Ik weet dat ik altijd van haar zal blijven leren”, stelde hij.

Affaire

Daags nadat Jeff en MacKenzie Bezos, die hun privéleven altijd erg afschermden, in januari via Twitter hun scheiding aankondigden, beloofde de Amerikaanse tabloid National Enquirer dat het zou onthullen welke affaire tot de scheiding van het stel leidde. Het roddelblad publiceerde vervolgens foto’s en intieme sms’jes die Bezos uitwisselde met zijn nieuwe vriendin, het voormalige nieuwsanker Lauren Sanchez.

Bezos had onderzoekers ingehuurd om uit te vinden of het verhaal over zijn relatie politiek gemotiveerd was. De baas van de tabloid is immers goed bevriend met de Amerikaanse president Donald Trump, die het niet zo begrepen heeft op de Amazon-baas. Volgens Bezos dreigde het blad daarop meer compromitterend materiaal te publiceren als hij zijn onderzoek niet zou stoppen.

Bezos wilde zich echter niet laten chanteren: “Eerder dan toegeven aan afpersing, heb ik beslist om exact te publiceren wat mij gestuurd werd door de uitgever, ondanks de persoonlijke gevolgen waarmee ze voor me dreigen”, schreef hij in een bericht op Medium. “Als ik in mijn positie niet tegen dit soort van afpersing kan ingaan, hoeveel mensen kunnen dat dan wel?”