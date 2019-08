Jeepsafari eindigt in familiedrama in Turkije: Nederlandse vader sterft, vrouw en kinderen gewond “Bestuurder moet als een bezetene hebben gereden” Marco Gerling Sebastiaan Quekel

08 augustus 2019

15u17

Bron: AD.nl 1 Een gezin uit de provincie Utrecht is gisteren betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in de Turkse badplaats Alanya. De jeep waarin de Nederlanders zaten, raakte van de weg en stortte naar beneden. De vader van het gezin kwam om het leven, zijn vrouw en twee kinderen raakten gewond. De bestuurder van de jeep, een 25-jarige Turk, is aangehouden, melden lokale media.

Het ongeluk gebeurde gisterennamiddag rond 15 uur in de Sapadere Canyon, tijdens een toeristische safari door het gebied. De auto die van de weg raakte, stortte naar beneden en kwam twintig meter lager tot stilstand.

Mandy Schoemaker, woordvoerder van reisorganisatie Reas Travel Group, is bekend met de excursie en de route die toeristen afleggen. “Je gaat dwars door de bergen van Alanya en krijgt halverwege een geweldig uitzicht over het natuurgebied. Het is een veilige route zonder gekke haarspeldbochten of krappe weggetjes zoals in Oostenrijk. De bestuurder moet wel als een bezetene hebben gereden.”

“Vreselijk voor dit gezin”

Dagelijks staan er zo’n acht jeeps klaar waar circa tien toeristen in kunnen, zegt Schoemaker. “Al die jeeps rijden in een parade achter elkaar aan. Er wordt dan ook niet hard gereden. Zestig kilometer per uur misschien? Harder zal het absoluut niet gaan.” Volgens Schoemaker moet de bestuurder ouder zijn dan 25 jaar en moet hij minimaal twee jaar in het bezit zijn van een rijbewijs.

“Professionaliteit staat bij deze excursie voorop. Het verbaast me dan ook dat dit is kunnen gebeuren. Ontzettend heftig en werkelijk vreselijk voor dit Nederlandse gezin.” Na het tragische ongeluk werd een grootscheepse reddingsoperatie opgezet, waarbij het gezin naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar is de vader aan zijn verwondingen overleden.

“Het gezin uit de provincie Utrecht is betrokken geraakt bij een vreselijke situatie”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland. Hij bevestigt het overlijden van de vader van het gezin. “Wij staan klaar om het gezin bij te staan op alle mogelijke manieren.”

Gewonden

Ook reisorganisatie Corendon is op de hoogte van het drama. “Wij bevestigen dat er gasten van Corendon betrokken zijn bij een ongeval tijdens een jeepsafari in Turkije.”

In totaal raakten elf mensen gewond door het ongeval, onder wie ook toeristen uit Rusland en Litouwen. De bestuurder van de jeep had eveneens verzorging nodig. Hij werd daarna opgepakt door de Turkse politie.