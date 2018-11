Jean-Marie Le Pen veroordeeld wegens belediging van homoseksuelen ttr

28 november 2018

16u53

Jean-Marie Le Pen (90), medeoprichter van de Franse extreemrechtse partij FN (Front National), is vandaag in Parijs tot een boete en een schadevergoeding van duizenden euro's veroordeeld wegens belediging van homoseksuelen en aanzetting tot haat of geweld. Het betrof onder meer uitspraken over een politieman die in 2017 bij een jihadistische aanslag werd gedood.

De gewezen leider van extreemrechts in Frankrijk gaf in april 2017 commentaar op de uitvaart van politieagent Xavier Jugelé, die bij een aanslag op de Champs-Élysées het leven liet. "Ik denk dat deze familiale bijzonderheid niet aan bod moet komen op dit soort van plechtigheid, die trouwens gebaat zou zijn bij meer discretie", zei Le Pen in een video op zijn blog.



Hiervoor werd hij veroordeeld tot een boete en tot de betaling van 5.000 euro schadevergoeding aan de echtgenoot van Jugelé. Zijn advocaat, Frédéric Joachim, kondigde aan dat hij in beroep zou gaan.

Controverse

Het is niet de eerste keer dat de Franse politicus voor het gerecht verscheen. Zo werd hij al meermaals veroordeeld voor antisemitische uitspraken. Le Pen noemde in april 2015 gaskamers “een detail in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog”.



Hij moest toen 10.000 euro schadevergoeding en intresten betalen aan drie verenigingen, die zich burgerlijke partij stelden. De uitspraken leidden er in 2015 toe dat hij uit zijn eigen partij werd gezet. De relatie met zijn dochter Marine Le Pen, die hem opvolgde aan het hoofd van het FN, was al maanden verzuurd.