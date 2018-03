Jean-Marie Le Pen moet 30.000 euro betalen voor uitspraak over gaskamers kg

27 maart 2018

18u19

Bron: Belga 0 Jean-Marie Le Pen moet een boete van 30.000 euro betalen, vanwege een anti-semitische uitspraak over de gaskamers. Eerder ging Le Pen in beroep tegen die beslissing, maar het Franse Hof van Cassatie heeft dinsdag beslist dat het oordeel overeind blijft. Daarmee is de veroordeling definitief.

De vroegere leider van de extreemrechtse partij Front National had de gaskamers in april 2015 "een detail in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog" genoemd. Hij ging in beroep tegen de boete van 30.000 euro die hij in eerste aanleg kreeg opgelegd, maar zijn protest haalde niets uit. Het Hof van Cassatie verwierp het beroep wegens het "in twijfel trekken van een misdaad tegen de mensheid" door het hof van beroep van Parijs.

De 89-jarige Le Pen werd al twee keer veroordeeld voor antisemitische uitspraken. Dat was onder meer het geval in 2012 nadat hij de nazibezetting "niet bijzonder onmenselijk" had genoemd. De uitspraken leidden er in 2015 toe dat hij uit zijn eigen partij werd gezet. De relatie met zijn dochter Marine, die hem opvolgde aan het hoofd van het FN, was al maanden verzuurd.

Le Pen reageerde erg verbolgen op de beslissing van het Hof van Cassatie en sprak van een "samenzwering tussen de verschillende categorieën van magistraten", die hij "krapuul" noemt.