Jean (72) dood teruggevonden in Frans ziekenhuis waar hij twee weken geleden vermist raakte Zoon van slachtoffer: “Ze hebben hem laten sterven als een hond” HAA

04 september 2019

17u50

Bron: AFP 76 Een 72-jarige man, die vijftien dagen geleden spoorloos verdween in een ziekenhuis is Marseille, is gisteren dood aangetroffen in een ongebruikte vleugel van dezelfde kliniek. Dat bevestigt de zoon van het slachtoffer aan het Franse persbureau AFP.

Jean Ligonnet (72), vader van zes kinderen, had Alzheimer en kanker. Op 19 augustus had hij een afspraak in een ziekenhuis in Marseille voor een chemokuur. Drie uur na zijn opname om 11 uur verdween de man echter spoorloos. Er werden zoekacties op touw gezet, maar die leverden niets op.

Gisteren verwittigde het ziekenhuis de politie van Marseille dat het lichaam van de vermiste man was aangetroffen. Agenten brachten vervolgens de zoon van Jean Ligonnet op de hoogte, die het nieuws bevestigde aan AFP. De 72-jarige man werd volgens de politie dood teruggevonden in een ongebruikte vleugel van de kliniek. Zijn lichaam was reeds in verregaande staat van ontbinding

Er vindt vandaag een autopsie plaats op het stoffelijk overschot om de identiteit van het slachtoffer formeel te kunnen vaststellen. De zoon diende voor de ontdekking van het lijk al een klacht in tegen het ziekenhuis en de dienst oncologie voor verwaarlozing van een kwetsbaar persoon.

Volgens de man heeft de directie van het ziekenhuis niet alles in het werk gesteld om zijn vader terug te vinden. “De directrice vertelde mij dat er overal was gezocht, maar toen ik polste bij een aantal verpleegsters of er al nieuws was over mijn vader, waren zij zelfs niet op de hoogte van zijn verdwijning. Ik walg ervan dat hij in zo’n omstandigheden is overleden. Ze hebben hem laten sterven als een hond”, aldus de zoon.

Het betrokken ziekenhuis heeft nog niet gereageerd op de gebeurtenissen, maar zal later met een verklaring komen.