Je kan er niet vroeg genoeg aan beginnen: kleuterscholen in Montreal geven ‘seksuele opvoeding’ Arne Adriaenssens

21 juli 2018

16u33

Bron: Huffington Post 0 1.200 kinderen in crèches en kleuterscholen in Montreal krijgen binnenkort les in seksuele opvoeding. Met dit testproject wil de hoofdstad van het Canadese Quebec kindermisbruik voorkomen.

Het project wordt geleid door de Marie-Vincent Foundation, een organisatie die de strijd aangaat met seksueel misbruik van minderjarigen. Met het speciaal ontwikkelde lessenpakket hopen ze de dialoog over zulke onderwerpen te vergemakkelijken.

Het project focust zich op 3- tot 5-jarigen en maakt kinderen van jongs af aan vertrouwd met relaties en grensoverschrijdend gedrag. “Als we deze thema’s kunnen implementeren in crèches en alles wat daarop volgt, zal het veel makkelijker voor hen zijn om hier open over te communiceren”, zegt Annie Fournier, directeur van het project.

Twee boeken en een spel

Momenteel worden er 300 leerkrachten opgeleid om de cursus te kunnen geven. Als de resultaten positief zijn, wordt dat aantal vervolgens drastisch uitgebreid. Verder werkt de cursus aan de hand van twee boekjes. Het eerste praat over gelijkheid van jongens en meisjes en het respecteren van elkaars persoonlijke ruimte. Boek nummer twee praat over hoe jongens en meisjes kunnen zijn wie ze willen zijn. Ongeacht hun geslacht.

Het laatste, en meest cruciale, luik van het project is een spel over grensoverschrijdend gedrag. De organisatie wil de kinderen duidelijk maken dat sommige grenzen niet overschreden mogen worden. Zelfs niet als het ‘maar een spel' is. Ze leren dat er geen enkel spel mogelijk is, waarin het oké is dat hun ‘seksuele plekken’ worden aangeraakt.

Het testproject wordt in eerste instantie aangereikt in probleemwijken en traditionele gemeenschappen in en rond de grootstad. Naast in het Engels en Frans zullen de lessen ook in de lokale talen Innu en Atikamekw gegeven worden.