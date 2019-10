Jayme Closs, één jaar na de gruwelijke moord op haar ouders en haar eigen ontvoering: “Ik voel me elke dag sterker worden” ADN

Bron: ABC News, CNN 1 Vandaag is het exact één jaar geleden dat de 13-jarige Jayme Closs haar ouders zag vermoord worden voor haar ogen en ze uit haar huis in Barron, Wisconsin, werd ontvoerd. 88 dagen lang werd ze vastgehouden door haar kidnapper, voor ze er zelf in slaagde te ontsnappen aan de horror. Nu, een jaar later, toont de tiener zich enorm weerbaar.

Het dramatische verhaal van Jayme Closs ging de hele wereld rond. De Amerikaanse tiener werd op 15 oktober 2018 ontvoerd, nadat de 21-jarige Jake Patterson gemaskerd en gewapend met een shotgun haar woning binnendrong. Haar vader James werd koelbloedig doodgeschoten in de gang, Jayme verstopte zich doodsbang met haar mama Denise in de badkamer. De moeder probeerde de politie te bellen, terwijl ze in de badkuip als een schild op haar dochter lag.

De aanvaller stormde de badkamer binnen en schoot zonder verpinken ook mama Denise dood, terwijl dochter Jayme het uitschreeuwde. Daarop bond Patterson Jayme vast en tapete hij haar mond dicht, om haar dan door het bloed van haar ouders naar zijn auto te slepen. En weg waren ze. Minuten later arriveerde de politie, zij troffen enkel een bloedbad aan. Duizenden vrijwilligers hielpen bij de zoektocht naar het vermiste meisje, 88 dagen lang zonder resultaat.

Onder het bed

In een blokhut op zo’n 100 kilometer van haar woonplaats hield Patterson Jayme bijna drie maanden vast in erbarmelijke omstandigheden. Jayme moest wel twaalf uur lang onder zijn bed liggen, zonder eten, drinken of de mogelijkheid om naar het toilet te gaan.

Op een dag in januari, nadat Jayme dagenlang zijn routines goed had bestudeerd, ziet ze haar kans om te vluchten. Ze vindt een uitweg en kruipt onder het bed, trekt een paar tennisschoenen van haar ontvoerder aan en rent naar buiten. Buren herkennen haar meteen en bellen de politie. Het is zover, Jayme is gered. En dan moet ze plots opnieuw als wees haar leven zien op te pikken, samen met haar tante/meter die zich nu over haar ontfermt.

Dankbaar

“Ik wil iedereen bedanken voor al de bezorgdheid en liefde die mensen mij hebben getoond”, zegt Jayme Closs vandaag in een statement aan ABC News. “Ik ben heel blij dat ik weer thuis ben en terug de dingen kan doen die ik zo graag doe. Ik vind het geweldig om met mijn vrienden samen te zijn en ik voel me sterker worden elke dag.”

Haar tante Jen Smith voegt toe: “Jayme werkt heel hard aan haar emotionele welzijn. Ze zet stappen vooruit en pakt moedig weer haar leven op. Haar ongelofelijke spirit en kracht blijven iedereen rondom haar inspireren.”

De kracht en het hart

De advocaat van de familie sprak gisteren tijdens een persmoment. “Haar papa James was extreem sterk, hij was een atleet”, zei hij. “En haar mama Denise had een ongelofelijke portie liefde en goedheid. Jayme heeft die kwaliteiten van haar ouders overgekregen. Ze heeft de kracht en ze heeft het hart. En het is dat wat haar hierdoor zal halen.”

Chris Fitzgerald, de County Sheriff van Barron, sloot aan: “Ik wil dit moment gebruiken om James en Denise Closs te herdenken, die hun leven gaven terwijl zij hun dochter beschermden. Ik wil Jayme ook laten weten dat we er altijd voor haar zullen zijn. Deze tiener heeft ons de ware betekenis van moed, veerkracht en hoop geleerd.” Er werd ook een poster getoond van verschillende andere kinderen die nog steeds vermist zijn.

Levenslang

Jake Patterson werd in mei veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij bekende aan de speurders dat hij specifiek Jayme viseerde, nadat hij haar op een schoolbus had zien stappen. “Toen ik haar zag, wist ik meteen dat zij mijn slachtoffer zou worden”, liet Patterson optekenen.

Als hij het huis verliet, knoopte hij halters, gewichten en andere zware obstakels rond het bed waaronder hij Jayme had verstopt, zodat ze niet kon ontsnappen. Jayme zelf verklaarde in een statement voor de rechtbank dat ze uiteindelijk toch uit de klauwen van haar kidnapper kon ontsnappen, “omdat ik slimmer was”. “Ik keek naar zijn routines en pakte mijn vrijheid terug. Ik zal altijd mijn vrijheid hebben, hij niet. Hij dacht dat hij me kon controleren, maar dat kon hij niet.”