Jay Inslee stapt uit race naar Witte Huis jv

22 augustus 2019

06u29

Bron: dpa 0 De Democratische gouverneur van de Amerikaanse staat Washington, Jay Inslee, stapt uit de race naar het Witte Huis. Dat maakte hij gisteren bekend op de Amerikaanse nieuwszender MSNBC.

De 69-jarige Inslee was in maart de zoveelste Democratische presidentskandidaat op rij die liet weten dat hij het wilde opnemen tegen de Republikein Trump, die in 2020 een gooi doet naar een tweede ambtstermijn. Tijdens zijn campagne zette Inslee klimaatverandering centraal en hij wilde van het klimaat prioriteit nummer 1 maken van zijn land.

De gouverneur ontving deze week nog giften van in totaal 130.000 donoren, waardoor hij mocht meenemen aan het derde debat van de Democraten, maar hij haalde net geen 2 procent in de opiniepeilingen.

"Het is duidelijk geworden dat ik niet de president ga worden, dus trek ik me vanavond terug uit de race", verklaarde Inslee gisteravond. Hij verklaarde dat hij vandaag een mededeling zal verspreiden waarin hij zijn kandidatuur voor een derde termijn als gouverneur bekendmaakt.

Momenteel zijn er bij de Democraten nog 22 presidentskandidaten in de race. Volgens de laatste opiniepeilingen is de voormalige vice-president van Barack Obama, Joe Biden, de favoriet met 28,8 procent. Hij wordt gevolgd door de Bernie Sanders (16 procent) en Elizabeth Warren (15,4 procent).