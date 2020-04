Jaxon (5) die bij geboorte deel van schedel miste, is gestorven in armen van zijn papa KVE

07 april 2020

13u28

Bron: Today, News.com.au 4 Een Amerikaans jongetje dat iedereen ontroerde en inspireerde met zijn doorzettingsvermogen en levensvreugde, is gestorven op vijfjarige leeftijd. Jaxon Buell uit Florida werd geboren met een zeldzame aandoening waardoor hij een deel van zijn schedel miste.

Jaxon is op 1 april overleden. Het jongetje was een paar dagen eerder in het ziekenhuis opgenomen. Zijn dood is niet gelinkt aan het coronavirus. “Hij is in mijn armen gestorven, omringd door familie en al wie hem liefhad”, vertelde zijn vader Brandon Buell. “We hebben hem nog heel veel knuffels gegeven tijdens zijn laatste dagen.”

“Uiteindelijk stierf Jaxon door orgaanfalen, wat wel meer voorkomt bij kinderen zoals hij. Dit heeft absoluut niets met Covid-19 te maken, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus. We wisten van in het begin dat dit kon gebeuren, alleen niet wanneer”, aldus zijn bedroefde papa.

We kunnen niet wachten om je ooit terug te zien, al lopend en lachend in de hemel Ouders van Jaxon

Volgens de man zal iedereen zijn zoontje herinneren als een sterk jongetje met een goed karakter. Zijn ouders brachten ook hulde aan hem via een reeks berichten op sociale media. “We kunnen niet wachten om je ooit terug te zien, al lopend en lachend in de hemel.”

Jaxon verbaasde de medische wetenschap in augustus 2014 door te blijven leven nadat hij met de zeldzame aandoening na 37 weken zwangerschap ter wereld was gekomen. Het verdict was immers hard. Hij had anencefalie, oftewel een aandoening aan de neurale buis waarbij de hersenen amper of helemaal niet ontwikkeld worden. Slachtoffers sterven meestal na een paar uur.

Artsen zeiden tegen ons dat ze niet veel voor hem konden doen Brandon Buell

“Artsen zeiden tegen ons dat ze niet veel voor hem konden doen. ‘Neem hem mee naar huis en maak het hem daar zo comfortabel mogelijk’, klonk het toen”, vertelde Brandon in 2015. “Het klinkt misschien gek, maar hij had niet zo veel extra zorg nodig.” Het echtpaar moest leren hoe een voedingssonde te gebruiken. Daarnaast had hun zoontje geregeld epilepsieaanvallen. Het jongetje kon niet zo goed zien, maar zijn gehoor was goed, en hij lachte veel.

De ouders kregen te horen dat hun baby zijn eerste verjaardag niet zou kunnen vieren. Maar hij haalde die mijlpaal en nog vele andere. Hij werd na de geboorte liefdevol ‘Jaxon Strong’ genoemd omdat hij in leven bleef.

We willen andere families laten weten dat zelfs als er zich een moeilijke situatie voordoet, elk leven gevierd, gewaardeerd en gekoesterd moet worden Brandon Buell

Toch hield zijn zeldzame aandoening in dat niemand wist wat de volgende dag zou brengen. “Het verhaal van Jaxon is eigenlijk een wonder. We willen andere families laten weten dat zelfs als er zich een moeilijke situatie voordoet, elk leven gevierd, gewaardeerd en gekoesterd moet worden”, zei Brandon Buell.

Jaxon zal voor altijd vijf jaar blijven, maar hij zit in het hart van velen.