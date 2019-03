Jawad Bendaoud, die jihadisten onderdak verschafte na aanslagen in Parijs, veroordeeld tot 4 jaar cel AW

29 maart 2019

14u44

Bron: Le Soir, Belga 0 Jawad Bendaoud, de man die na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs twee jihadisten onderdak verschafte, is vandaag veroordeeld tot vier jaar cel.

Bendaoud verscheen enkele maanden geleden al eens voor de rechter. Hij zou namelijk twee verdachten van de aanslagen van 13 november verborgen hebben in zijn appartement in de Parijse voorstad St. Denis. Toen de politie daar enkele dagen na de aanslagen binnenviel, kwamen Abedelhamid Abaaoud, het vermoedelijke brein, zijn nicht en medeplichtige Chakib Akrouh om.

Door een gebrek aan bewijs werd Bendaoud toen vrijgesproken waarop het Franse Openbaar Ministerie in beroep ging. Het OM oordeelde dat Bendaoud wel “precies” wist wat hij deed en dat er “geen twijfel” omtrent zijn schuld is. Het parket-generaal had daarom in december gevraagd hem te veroordelen tot vijf jaar cel. Dat werden er uiteindelijk vier.



Bendaoud bleef kalm bij de uitspraak, en schudde enkel licht met het hoofd.

Onwetendheid

Bendaoud moest zich begin vorig jaar, samen met Mohamed Soumah en Youssef Aït Boulahcen verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Parijs. Hoewel Bendaoud de eigenaar was van het appartement, hield hij vol niet te hebben geweten dat hij met terroristen te maken had. Dat leverde hem eerst de vrijspraak op.

Mohamed Soumah en Youssef Aït Boulahcen werden wel schuldig bevonden en kregen respectievelijk vijf en vier jaar cel opgelegd.

13 november 2015

De avond en nacht van 13 november 2015 werd Parijs getroffen door enkele dodelijke aanslagen die elkaar snel opvolgden. In totaal vonden er zes aanslagen plaats waarbij 129 doden en meer dan 350 gewonden vielen. Een zwaargewond slachtoffer overleed een week later waardoor de dodentol op 130 uitkwam.

In totaal waren er acht daders en één brein. Zes daders stierven bij de zelfmoordaanslagen. Een zevende stierf nadat hij wilde vluchten en geraakt werd door een politiekogel. De achtste dader zou Salah Abdeslam zijn, hij werd een jaar later gearresteerd in Molenbeek. De Belg Abdelhamid Abaaoud zou het brein achter de aanslagen zijn: hij werd gedood in het appartement van Jawad Bendaoud. Allemaal handelden ze in de naam van Islamitische Staat (IS).

