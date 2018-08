Jason en Kelly sluiten gruwelijk pact tijdens huwelijksnacht en beloven derde partij te doden als een van hen ooit overspel pleegt. En dan gaat Kelly vreemd KVDS

05 augustus 2018

12u17

Bron: Fox News, The Mirror 0 Als één van ons ooit overspel pleegt, zullen we die minnaar of minnares samen doden: dat was de belofte die de Amerikaanse Kelly (34) en Jason (37) Cochran elkaar maakten tijdens de eerste nacht van hun huwelijk. In het heetst van hun liefde voor elkaar. De belofte zou hen meer dan 10 jaar later inhalen. En het zou compleet uit de hand lopen.

Alle goede intenties ten spijt raakte het huwelijk van het koppel uit Iron River in Michigan na flink wat jaren immers in het slop. Jason kampte in 2014 met aanhoudende gezondheidsproblemen, toen Kelly via haar werk een plaatselijke aannemer – Chris Regan (53) – leerde kennen. De twee konden het erg goed met elkaar vinden. Zó goed dat ze een affaire begonnen. (lees hieronder verder)

De gescheiden vader met twee kinderen nodigde Kelly dan telkens uit in zijn appartement, waar ze seks hadden. Maar geruchten verspreiden zich snel in een kleine gemeenschap en het duurde dan ook niet lang eer Jason er lucht van kreeg. En hij herinnerde zijn vrouw aan die nacht meer dan 10 jaar geleden en wat ze elkaar toen beloofd hadden.





Het was rond hetzelfde moment dat minnaar Chris een job aangeboden kreeg in North Carolina en besloot dat hij zou verhuizen. Jason praatte op zijn vrouw in en vertelde haar dat de dood van Chris de enige manier was waarop ze hun huwelijk konden redden. Kelly liet zich overhalen en ze bedachten samen een gruwelijk plan. De avond van 14 oktober 2014 zou Kelly haar minnaar naar hun huis lokken met de belofte van een etentje en seks. Jason zou ‘toevallig’ thuiskomen en de affaire ‘ontdekken’, waarop hij Chris zou doodschieten met zijn .22 geweer. (lees hieronder verder)

Zo gebeurde het ook. Nadat Jason zijn rivaal in het hoofd had geschoten, nam hij zijn elektrische handzaag en sneed hij het lichaam samen met Kelly in stukken. Een buur hoorde die avond vreemde geluiden, maar Jason verklaarde dat later als een slapeloze nacht waarop hij besloten had om verder te werken aan een trap die hij aan het maken was.

Vuilniszakken

Het koppel stak de lichaamsdelen vervolgens in vuilniszakken en liet die op verschillende plaatsen achter in lokale bossen. De wagen van Chris parkeerden ze op een park-and-ride. Korte tijd later nodigde het koppel enkele buren uit voor een barbecue. Die kregen vlees voorgezet dat ze niet meteen thuis konden brengen, maar aten het toch op. (lees hieronder verder)

Toen Chris enkele dagen later als vermist werd opgegeven, vond de politie alleen zijn wagen terug. Daarin lag een stukje papier met aanwijzingen om naar het huis van Kelly te rijden. De speurders ontdekten de overspelige relatie en kwamen even later tot de conclusie dat zij een van de laatsten geweest moest zijn die de man levend hadden gezien. Er volgde een huiszoeking bij Jason en Kelly, maar daarbij werd niets gevonden.

Kelly gaf de affaire toe, maar zei dat ze een open relatie had met Jason en dat haar man het niet erg vond. Ook Jason ontkende alle aantijgingen. Omdat er geen lijk en geen enkel hard bewijs was van kwaad opzet, werden de twee niet in staat van beschuldiging gesteld. (lees hieronder verder)

Omdat ze wisten dat ze in het oog gehouden werden, besloten Kelly en Jason daarop te verhuizen. Ze pakten hun spullen en gingen in Lake County, in de staat Indiana wonen. Dagen, weken, maanden gingen voorbij, maar zelfs na een jaar kwam er geen politie aanbellen. Het leek erop dat ze ermee weggekomen waren. Maar toen begon er iets te knagen aan Kelly.

De vrouw koesterde immers wrok tegenover haar echtgenoot. Haar gevoelens voor Chris hadden dieper gezeten dan ze dacht en ze verweet Jason dat hij het enige goede dat ze had in haar leven, kapot had gemaakt. Ze besloot daarop om de rekening te vereffenen. (lees hieronder verder)

In februari 2016 liep er een oproep binnen bij de noodcentrale. Een vrouw gilde in de hoorn dat haar man nauwelijks ademhaalde. “Ik weet niet wat er mis is”, snikte ze. “Hij zweet en hij braakt.”

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, vonden ze het levenloze lichaam van Jason. Kelly vertelde dat haar man depressief geweest was en dat hij een overdosis heroïne had genomen. De rouwende weduwe kreeg veel steun en postte op Facebook een emotioneel bericht waarin ze schreef dat de dood van haar man “het zwaarste was wat ze ooit zou meemaken”.

Lijkschouwer

Het ambulancepersoneel had echter opgemerkt dat Kelly het er nogal dik opgelegd had en de hele tijd in de weg had gelopen. Ook de politie vermoedde dat er meer aan de hand was. Maar het was pas toen de lijkschouwer ontdekte dat Jason gestorven was door verstikking, dat Kelly aangeklaagd werd voor moord. Ze probeerde nog te vluchten, maar werd in Kentucky in de boeien geslagen. (lees hieronder verder)

Ze wijzigde de hele tijd haar verhaal, maar gaf uiteindelijk niet één maar allebei de moorden toe. Ze vertelde hoe ze Jason een overdosis heroïne had gegeven. Maar omdat het te lang duurde naar haar zin, had ze hem verstikt met een kussen. “Daarmee stonden we quitte”, zei ze.

Vervolgens leidde ze de politie ook naar de overblijfselen van haar minnaar. De speurders vonden zijn schedel met een kogelgat erin, beenderen en de bril van de man. “Toen we hem in stukken sneden, nam Jason een van zijn handen en zei hij dat het de laatste keer was dat het naar mij zwaaide”, gaf ze als gruwelijk detail van de moord mee.

Lot

Ze werd zo niet alleen beschuldigd van de moord op Jason, maar ook van medeplichtigheid aan de moord op Chris. Ze maakte vorig jaar echter een deal met het Openbaar Ministerie en kreeg levenslang voor de dood van haar minnaar. “Ik zal sterven in de cel. Ik heb mij lot aanvaard”, vertelde ze toen. In april kreeg ze ook nog eens 65 jaar cel voor de moord op haar echtgenoot. (lees hieronder verder)

En er is nog meer. Een nieuwe documentaire over de zaak - ‘Dead North’ - beweerde sindsdien dat Kelly en Jason niet alle lichaamsdelen van Chris dumpten. Ze zouden sommige delen klaargemaakt en opgegeten hebben, onder meer op de barbecue waarvoor ze hun buren uitnodigden.

Seriedoder

Kelly zou bovendien verdacht worden van nog meer doden. Volgens haar eigen broer zou ze zeker negen mannen vermoord hebben in vier staten en hun lichamen op verscheidene plaatsen in de Midwest begraven hebben. Dat zou haar tot een van de ergste seriedoders maken van de Verenigde Staten. Zelf gaf Kelly ook al hints in die richting. Maar als deel van de deal die ze maakte met het gerecht, kan ze niet meer aangeklaagd worden voor andere moorden dan de twee waar ze nu voor in de cel zit.