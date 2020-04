Jarige oorlogsveteraan die miljoenen ophaalde voor de zorg krijgt 125.000 kaartjes Redactie

29 april 2020

15u43

Bron: AD.nl 24 De Britse oorlogsveteraan die met zijn rollator rondjes in de tuin liep om geld in te zamelen voor de zorg , heeft meer dan 125.000 verjaardagskaarten gekregen. Tom Moore staat al twee weken in de belangstelling in het Verenigd Koninkrijk met zijn sponsoractie die miljoenen euro’s ophaalde. Aangezien hij morgen 100 kaarsjes uitblaast, besloot het volk hem massaal te feliciteren. Zelfs het Britse koningshuis deed mee.

De kaartjes staan momenteel allemaal opgesteld in de grote hal van een school in Bedford. De school ligt in het Engelse graafschap waar Moore vandaan komt, zijn kleinzoon gaat er normaal naar school. Aangezien de ruimtes nu toch leeg zijn door de coronacrisis, was er genoeg tijd om alle enveloppen te openen en tentoon te stellen. Een indrukwekkend geheel.



Sponsorloop

Moore is inmiddels een nationale held met zijn opvallende sponsoractie. Door met zijn rollator rondjes te lopen in de tuin, wilde hij zoveel mogelijk Britse ponden ophalen voor zorgmedewerkers. In totaal liep hij honderd keer de lengte van zijn tuin (25 meter). Oorspronkelijk was de veteraan van plan om 1.000 pond (zo’n 1.145 euro) voor de zorg op te halen, als dank aan de medewerkers van de NHS voor zijn behandeling van kanker en herstel van een gebroken heup.



Maar zijn sponsorloop liep zwaar uit de hand, de donaties bleven maar binnenstromen. Begin deze maand schommelde zijn behaalde bedrag rond de twee miljoen euro, inmiddels is de teller ruimschoots voorbij de dertig miljoen euro. Het geld gaat nu naar alle zorgmedewerkers die het zwaar hebben tijdens de bestrijding van het coronavirus.

De knappe actie ontging bijna niemand in Engeland. Hij kreeg felicitaties van veel bekendheden en premier Boris Johnson beloofde de veteraan gepast te eren. Ook feliciteerden prins William en zijn vrouw Kate hem in een video. Die laatste twee zijn hem trouwens duidelijk nog niet vergeten, ze stuurden Moore nu ook een verjaardagskaartje.

De kleinzoon van Moore, Benjie (16), is volgens Sky News “sprakeloos” over wat zijn opa heeft verwezenlijkt. “Ik ben zo ontzettend trots op hem”, zegt de tiener tegen de nieuwszender. “De hoeveelheid kaartjes die hij heeft ontvangen is verbazingwekkend. Als ik zo kijk, zie ik dat veel kinderen ook de tijd hebben genomen om een kunstwerkje voor mijn grootvader te maken.”

Overal in het land is trouwens ook op tal van andere manieren eer betuigd aan de veteraan. Zo hangen er kaartjes en tekeningen aan ramen, zijn er muurschilderingen van Tom terug te vinden in het straatbeeld en duiken er zelfs vogelverschrikkers met zijn beeltenis op.

Ja, deze man heeft vele harten veroverd.

