Jarenlang vreesde politie dat 'kattendoder' zou overschakelen op menselijke slachtoffers. De dader blijkt nu ... een vos TT

20 september 2018

14u47

Bron: ANP 2 De Britse autoriteiten hebben het bestaan ontkracht van de zogeheten 'Croydon cat killer', die het gemunt zou hebben op katten bij de Londense wijk Croydon. Uit onderzoek blijkt dat de 'moorden' vermoedelijk zijn gepleegd zijn door één of meerdere vossen, berichten Britse media.

De politie stelde al in 2015 een onderzoek naar de vermeende kattendoder. Er waren meerdere dieren teruggevonden zonder kop of staart, met veel commotie tot gevolg. Er werkten op een bepaald punt meer dan vijftien rechercheurs aan de zaak. Behulpzame dierenrechtenactivisten loofden een beloning van 10.000 pond uit voor de gouden tip over de dader.

Rechercheurs hadden al vastgesteld dat de killer handschoenen zou dragen toen hij de dieren doodde en dat hij de katten soms lokte met rauwe kip. Hij zou de katten buiten het zicht van woningen en bewakingscamera's doodknuppelen met een stomp voorwerp en daarna 'met chirurgische precisie' en operatiehandschoenen onthoofden, van hun staart ontdoen en opensnijden. Ook vonden de onderzoekers het bijzonder vreemd dat de kattenlijkjes in een speciale houding, "als een soort handtekening", gelegd werden op plekken waar de baasjes ze wel moesten vinden. Buurtbewoners van wie de kat was 'vermoord' overwogen te verhuizen.

Seriemoordenaar

“Er is een aangetoonde link tussen dierenbeulen en seriemoordenaars”, zei Andy Collins van de Metropolitan Police, die het onderzoek naar de kattendoder leidde, nog in december vorig jaar. “De dader krijgt een vorm van voldoening van zijn daden en we maken ons zorgen dat die gaat verminderen met de tijd. En dat hij dan zijn actieterrein zal verleggen naar mensen, in de eerste plaats vrouwen en kinderen."

Maar na drie jaar onderzoek blijkt er nu geen enkel bewijs te zijn van menselijke betrokkenheid. Wel zijn er camerabeelden waarop vossen rondlopen met lichaamsdelen van dode katten. Die waren mogelijk eerst geraakt door een voertuig, waarna andere dieren zich tegoed deden aan de stoffelijke resten.

De politie kan niet zeggen wat het jarenlange onderzoek precies heeft gekost.