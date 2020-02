Jarenlang probeerde iedereen miljoenen te winnen met spel McDonald’s. Tot iemand ontdekte dat hele reeks hoofdprijzen naar leden van zelfde familie ging KVDS

06 februari 2020

14u52 2 Het was een instant succes toen fastfoodketen McDonald’s er in 1987 mee op de proppen kwam: een kansspel waarbij je de wildste prijzen kon winnen, van cheques met torenhoge bedragen, tot dure wagens en droomvakanties. Meer dan 10 jaar liep de hele wereld er storm voor. Tot iemand ontdekte dat een hele reeks van de hoofdprijzen naar leden van dezelfde Amerikaanse familie was gegaan. HBO maakte een reeks over de spraakmakende fraudezaak, die bij weinigen een belletje zal doen rinkelen. De oorzaak? De dag nadat het proces rond het dossier van start ging, boorden twee vliegtuigen zich in de WTC-torens in New York.

Het spelletje was zo eenvoudig als het goed was. McDonald’s zette het op in samenwerking met spellenproducent Hasbro en het was gebaseerd op Monopoly. Deelnemers moesten - net als in het bordspel - eigendommen en kaartjes verzamelen en dat konden ze onder meer doen door te gaan eten bij de fastfoodketen. De promotieactie legde McDonald’s geen windeieren. De omzet steeg met 40 procent als de wedstrijd liep.

België

Het spel was populair over de hele wereld. Je kon er niet aan meedoen in België, maar wel in onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk. Het was in de Verenigde Staten dat het fout liep.





De bal ging aan het rollen toen er in 2000 een mysterieus telefoontje binnenliep op het FBI-kantoor in Jacksonville, Florida. De beller beweerde dat er gesjoemeld werd met het Monopolyspel door een insider die luisterde naar de naam ‘Uncle Jerry’. ‘Winnaars’ betaalden hem voor gestolen kaartjes, bijvoorbeeld door hem 50.000 dollar uit te keren als ze een miljoen binnenhaalden. (lees hieronder verder)

Om zijn beweringen kracht bij te zetten, wees de informant erop dat drie leden van een familie in Jacksonville maar liefst 3 hoofdprijzen van een miljoen én een Dodge Viper hadden geclaimd. De politie maakte de rekensom. De kans dat je een hoofdprijs in de wacht sleepte in het Monopolyspel bleek 1 op 250.000.000. De kans dat drie leden van dezelfde familie dat deden, was 1 op 300.000.000.000.000.000.000.000. Er leek dus een vlieg aan de lamp te zitten.

Het FBI nam contact op met McDonald’s – waar voor de zekerheid maar een beperkt aantal mensen op de hoogte werd gebracht – en er ging een undercoveroperatie van start. Een telefoontap bij een van de verdachte ‘winnaars’ van het spel leidde de speurders naar Simon Marketing, het bedrijf dat de spelstukken in opdracht van McDonald’s produceerde en de grote prijzen uitreikte. En meer bepaald naar het hoofd van de beveiliging daar: Jerry Jacobson.

Ruil

Onderzoek bracht aan het licht dat de man de waardevolste spelstukken stal en doorverkocht, meestal in ruil voor een deel van de opbrengst. Hij kon dat makkelijk genoeg doen omdat hij persoonlijk verantwoordelijk was voor de beveiliging van de waardevolste stukken. Hij stond erom bekend dat hij het personeel van het bedrijf onderwierp aan de zwaarste controles “om de integriteit van het spel te bewaken”. Terwijl hij dus zelf degene was die de boel belazerde. (lees hieronder verder)

Aanvankelijk verkocht hij de winnende stukken aan familie en vrienden – wat hem uiteindelijk ook de kop kostte – maar later breidde hij zijn werkterrein uit. In zijn netwerk zaten onder meer criminelen, verslaafden, eigenaars van stripclubs en leden van een maffiabende. Tussen 1995 en 2000 sleepten zijn kompanen bijna alle topprijzen in de wacht, goed voor 24 miljoen dollar (22 miljoen euro).

Het proces tegen Jacobson begon op 10 september 2001, een dag voor de terroristische aanslagen in New York. Dat overschaduwde de zaak. Jacobson werd niettemin veroordeeld tot 37 maanden cel en moest 12,5 miljoen dollar terugbetalen (ongeveer 11 miljoen euro). Hij gaf tijdens het proces toe dat hij in al die jaren zo’n 60 hoofdprijzen had verduisterd.

Teruggetrokken

Op 21 oktober 2005 kwam hij weer vrij. Sindsdien leeft hij teruggetrokken. Om wat hij deed maar ook omdat hij een slechte gezondheid heeft. Volgens de recentste gegevens – die ook al van 2 jaar geleden zijn – zou hij intussen op het einde van de zeventig zijn en in Georgia wonen. (lees hieronder verder)

De nieuwe reeks van HBO rond de zaak – McMillions – ging deze week in première en is onder meer te zien op Telenet Play. Naast enkele van de speurders werkte ook McDonald’s zelf mee aan de serie.

Jeff Maysh, de journalist van de Daily Beast die het netwerk van Jacobson in kaart bracht, zou de rechten van zijn verhaal intussen verkocht aan de filmstudio van Ben Affleck en Matt Damon. In augustus 2018 kondigde 20th Century Fox aan dat er een film rond de zaak gemaakt zou worden. Affleck zou regisseren en Damon zou een van de hoofdrollen vertolken.