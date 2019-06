Jarenlang gaf hij buren de kriebels en nu is hij plots opgepakt voor 30 jaar oude moord op meisje (11) KVDS

15 juni 2019

11u55

Vreemd. Zo omschrijven buren de 53-jarige Marc K. uit het Amerikaanse Stetson in de staat Maine. Sinds hij in 2013 in het landelijke dorpje kwam wonen, gaf hij iedereen de kriebels met zijn zonderlinge gedrag. Deze week werd hij plotseling opgepakt op verdenking van het aanranden en vermoorden van een meisje van 11. Zij kwam 33 jaar geleden gruwelijk aan haar einde.

23 september 1986. De school is uit en Kathleen Flynn (11) uit Norwalk, Connecticut wandelt naar huis. Ze neemt dezelfde weg als altijd: een voetpad dat door het bos loopt. Enkele uren later geeft haar moeder haar op als vermist. Het lichaam van het meisje wordt de volgende morgen gevonden. In het bos, niet ver van het pad dat ze volgde en vlakbij een sportveld waar de middag voordien verscheidene sportteams aan het spelen waren. Ze blijkt verkracht en gewurgd.

Ondervraagd

Een van de mensen die in de weken na de feiten wordt ondervraagd, is Marc K. Hij woont op enkele kilometers van de school van Kathleen en is eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. De man ontkent iets met de verkrachting en de moord te maken te hebben, maar hij doet de politie wel de wenkbrauwen fronsen met een vreemde verklaring.





Volgens politiedocumenten die nieuwszender WCSH kon inkijken, vertelt K. dat hij 4 dagen voor de verdwijning van Kathleen op haar school was geweest om met enkele leerkrachten te praten. Hij zou onder meer de bibliotheek bezocht hebben, de bibliothecaris gesproken hebben en hetzelfde pad gevolgd hebben dat het meisje op de noodlottige namiddag nam. Als de politie navraag doet op school, kan niemand zich herinneren dat hij K. gezien heeft. Sommigen herinneren zich de man wel als een voormalige leerling “met serieuze problemen”. Later trekt K. zijn verklaring in.

En er komt nog iets aan het licht. 8 maanden voor de moord op Kathleen blijkt K. te zijn opgepakt in een ander dossier. Daarin werd hij verdacht van aanranding en ontvoering. De aanklacht bleef toen zonder grote gevolgen, omdat het slachtoffer uiteindelijk besliste dat ze niet wilde getuigen tegen hem. Volgens gerechtsdocumenten die nieuwszender Daily News in kon kijken, zien speurders wel gelijkenissen tussen de zaken. Maar forensisch onderzoek kan geen onomstotelijk bewijs vinden. Het onderzoek pleit K. echter ook niet vrij.

Jaren verstrijken en hoewel de politie verscheidene tips en sporen blijft onderzoeken, wordt de zaak nooit gekraakt. De speurders kloppen nog verscheidene keren aan bij K., maar dat brengt hen geen stap verder. De man verzamelt intussen wel de ene veroordeling na de andere en zit verscheidene keren in de gevangenis. Hij moet zich in 1989 ook levenslang laten registreren als seksueel delinquent.

Blokhut

In 2013 gaat K. in Stetson, Maine wonen. Hij betrekt er een blokhut in het bos, die niet te zien is vanop de straat. Al snel valt hij op door zijn vreemde gedrag. Zo staat hij soms op het einde van zijn oprit naar passerende auto’s te zwaaien en loopt hij af en toe rond in het dorp met een lege blik in zijn ogen, die andere inwoners de stuipen op het lijf jaagt. Iedereen weet ook al snel dat hij een seksueel delinquent is. En iemand schildert op zeker moment in rode letters het woord ‘pedofiel’ op de weg voor zijn huis. (lees hieronder verder)

Buren reageerden woensdag niet verbaasd toen de man plots werd opgepakt. “Hij had iets griezeligs over zich”, verklaarde een inwoner aan de nieuwszender WABI. “Hij gaf ons een erg ongemakkelijk gevoel”, voegde iemand anders toe. “Alsof hij door je heen keek.”

De autoriteiten hebben nog geen uitleg gegeven over waarom K. plots is opgepakt, maar zouden later nog een mededeling doen volgens de Connecticut Post. Volgens een verklaring die WCSH bemachtigde, zou nieuw DNA-onderzoek een rol gespeeld kunnen hebben. Net als parallellen tussen het dossier en 4 andere zaken waarin K. beschuldigd werd van ontvoering en aanranding.

Familie

De familie van Kathleen bedankte de politie van Norwalk intussen in een verklaring voor haar werk en vroeg om haar privacy te respecteren. “Dit is nog altijd een moeilijke tijd voor ons en we willen verder niet reageren”, klinkt het.

De vader van het meisje mocht het niet meer meemaken. Hij overleed vorig jaar.

K. zou levenslang riskeren als hij schuldig wordt bevonden aan de feiten, zonder de kans om vervroegd vrij te komen.