Jared Kushner stelt Midden-Oostenplan van Trump donderdag voor aan VN-Veiligheidsraad KVE

03 februari 2020

20u10

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten willen donderdag in de VN-Veiligheidsraad achter gesloten deuren een briefing te houden over het Midden-Oostenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Jared Kushner, schoonzoon en adviseur van Trump, zal het plan voorstellen. Dat is vernomen bij diplomatieke bronnen.

De Amerikanen hopen zo de mening over het plan te horen van de 14 andere leden van de Veiligheidsraad, onder wie ook België. Ons land zit deze maand de Veiligheidsraad voor.

Deze briefing komt er enkele dagen voor de Palestijnse president Mahmoud Abbas in New York verwacht wordt - volgens diplomaten zal dat volgende week dinsdag zijn. Abbas wil bij de VN zijn verzet tegen het Amerikaanse plan duidelijk maken en de toepassing van het internationaal recht eisen.

Kushner is de architect van het plan dat volgens de Amerikanen vrede moet brengen in het Midden-Oosten. In het plan worden veel Israëlische eisen ingewilligd. Er is ook sprake van een Palestijnse staat, met een voorstad van Jeruzalem, Abu Dis, als hoofdstad.