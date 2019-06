Jared Kushner presenteert economisch deel van vredesplan voor Midden-Oosten: Palestijnen verwerpen het meteen KVDS

25 juni 2019

21u58

Bron: ANP, VRT NWS 0 Buitenland De schoonzoon en topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump - Jared Kushner - heeft tijdens een conferentie in Bahrein het economische deel van zijn langverwachte vredesplan voor het Midden-Oosten voorgesteld. Kushner riep de Palestijnen daarbij op de "kans van de eeuw" te grijpen. Maar die maakten meteen duidelijk dat ze daar geen oren naar hebben.

Het plan voorziet in grote investeringen in de regio, ter waarde van 50 miljard dollar (44 miljard euro). Dat bedrag moet door investeerders bijeengebracht worden. Wie dat precies zijn, werd niet duidelijk gemaakt.

Bloei

Er moet ook een politieke oplossing worden gevonden voor het langlopende conflict, maar het economische luik komt eerst aan de beurt, zo meent Kushner. "Het draait vandaag niet om politieke kwesties", zei hij op de tweedaagse conferentie. "Daar komen we op een gepast moment op terug."





De echtgenoot van Ivanka Trump stelde dat vrede alleen haalbaar is als mensen uitzicht krijgen op een beter leven. Hij schetste dan ook een toekomst waarin de arme Palestijnse gebieden economisch en toeristisch tot bloei komen. Meer dan de helft van de 50 miljard dollar die voorzien is in het plan, moet dan ook naar de Palestijnse gebieden gaan. "Stel je een bruisend commercieel en toeristisch centrum voor, in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, waar internationale bedrijven samenkomen en floreren", zei hij.



De ‘economische workshop’ wordt gezien als een eerste stap richting een omvangrijker vredesplan, maar er zijn geen Israëlische of Palestijnse leiders naar de conferentie gekomen. Palestijnse critici zien het initiatief als een poging Palestijnse steun te kopen voor een toekomstig plan waar vooral Israël van profiteert.

Geld

De Palestijnse president Mahmoud Abbas zei dat er geen louter economische oplossing is voor het conflict met Israël. "Geld is belangrijk. De economie is belangrijk. Maar politiek is belangrijker. De politieke oplossing is belangrijker", aldus Abbas, die vervolgde dat hij voorlopig nee moet zeggen tegen "de deal van de eeuw". Hij is alleen bereid om aan tafel te gaan zitten als de Verenigde Staten achter een tweestatenoplossing zouden staan.

Meer over politiek

Jared Kushner