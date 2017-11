Japanse ‘Zwarte Weduwe’ die partners vergiftigde met cyanide en hun miljoenen opstreek veroordeeld tot de galg Koen Van De Sype

09u40

Bron: The Guardian, ANP 51 AFP Chisako Kakehi komt aan in de rechtszaal. In Japan is een voorlopig einde gekomen aan een opzienbarend moordproces. Chisako Kakehi (70) stond er terecht omdat ze ervan verdacht werd dat ze enkele oudere, welstellende partners vergiftigd had en er met hun erfenis en het geld van hun levensverzekering vandoor was gegaan. De ‘Zwarte Weduwe’ werd schuldig bevonden en ter dood veroordeeld. Ze zal worden opgehangen.

De vrouw – die door haar plannen miljonair werd – is volgens de rechtbank van Kyoto schuldig aan de moord op drie mannen – waaronder één van haar vier echtgenoten – en de poging tot moord op een vierde partner. Ze ging elke keer op dezelfde manier te werk. Onder meer via relatiebureaus ging ze op zoek naar oudere, ziekelijke mannen. Ze maakte meteen duidelijk dat ze rijk moesten zijn en geen kinderen mochten hebben. Nadat ze zich ervan vergewist had dat ze hun enige erfgename was, liet ze hen cyanide drinken. Haar bijnamen ‘Zwarte Weduwe’ en ‘Gifmengster’ waren snel gevonden.

Dementie

Rechter Ayako Nakagawa volgde de verdediging niet in haar argument dat de vrouw niet crimineel toerekeningsvatbaar was omdat ze aan dementie zou leiden. Ze noemde de feiten "gruwelijke misdrijven". "De doodstraf is onvermijdelijk, zelfs als dementie en andere factoren erbij worden betrokken", klonk het.

Ook volgens de openbare aanklager wist Kakehi heel goed wat ze deed. In totaal zou ze in tien jaar tijd 7,6 miljoen euro in haar zak hebben gestoken. Geld dat ze er snel weer doordraaide. In 2014 werd de vrouw opgepakt, nadat haar man – Isao Kakehi (75) – dood was gevonden in zijn huis in Muko. Daarop kwamen ook alle andere feiten aan het licht, die gebeurden tussen 2007 en 2013. (lees hieronder verder)

AFP Mensen schuiven aan om de uitspraak van het proces bij te kunnen wonen.

Kakehi verborg een deel van het gif in plantenpotten, die ze later wegsmeet. In het lichaam van zeker twee van haar slachtoffers werd cyanide aangetroffen. Net als in het vuilnis dat ze buiten had gezet aan haar huis in Kyoto en dat de politie doorzocht. Er werden in een flat van de vrouw ten zuiden van de stad ook spullen gevonden voor het toedienen van medicijnen en boeken over geneeskunde.

Bekennen

Aanvankelijk weigerde ze om iets te zeggen, toen haar proces in juni begon. Maar later verbaasde ze iedereen door te bekennen dat ze in 2013 haar vierde echtgenoot vermoordde. “Ik doodde hem, omdat hij miljoenen yen uitgaf aan andere vrouwen en ik geen cent kreeg”, klonk het in de rechtszaal. (lees hieronder verder)

AFP De rechters (bovenaan) net voor hun uitspraak.

Ze verklaarde ook dat ze er klaar voor was om opgehangen te worden. “Zelf als ik morgen zou sterven, zou ik doodgaan met een glimlach op mijn gezicht”, zei ze tegen de rechters.

Desondanks kondigden haar advocaten aan dat ze van plan zijn beroep aan te tekenen. Daardoor zou het spraakmakende proces nog langer kunnen aanslepen.