Japanse walvisjagers doden 177 walvissen

11u38

Bron: Belga

0

AFP Een archiefbeeld van 1 december 2015 waarop te zien is hoe een Japans walvissenschip vertrekt uit de haven van Shimoneseki om op walvissen te gaan jagen. Vandaag maakte Japan bekend dat het 177 walvissen gedood heeft voor de noordoostelijke kust van het land.

Japanse walvisjagers hebben, in weerwil van de internationale kritiek, weer massaal walvissen gedood in het noordwesten van de Stille Oceaan. In totaal werden 177 zeezoogdieren gedood, zoals gebruikelijk "voor wetenschappelijke doeleinden". De buit dit jaar bestond uit 43 dwergwalvissen en 134 noordse vinvissen.