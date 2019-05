Japanse vader aangehouden voor straffen kinderen met taser jv

29 mei 2019

07u40

Bron: reuters 0 Een Japanner van 45 uit Kitakyushu is aangehouden omdat hij een taser gebruikte om zijn drie kinderen te straffen. Het is het zoveelste geval van kindermishandeling de laatste jaren in Japan. De overheid werkt aan een verbod op lijfstraffen.

De 45-jarige man bekende aan de politie dat hij zijn dochters (17 en 13) en zijn zoon van 11 te lijf ging met een stroomstootwapen, “als ze de regels niet volgden”. De meisjes vertoonden geen zichtbare verwondingen, de jongen had een kleine brandwonde op zijn arm.

De laatste jaren kwamen wel meer gevallen van zware kindermishandeling aan de oppervlakte. Vorig jaar stierf de vijfjarige Yua Funato nadat haar vader haar als straf had geslagen en uitgehongerd. Eerste minister Shinzo Abe beloofde toen stappen om zulke misdaden in de toekomst uit te sluiten. Gisteren keurde het Japanse lagerhuis een wetsvoorstel goed voor een verbod op lijfstraffen door ouders. In Azië zou Japan - na Mongolië in 2016 en Nepal in 2018 - nog maar het derde land zijn dat zo’n verbod uitvaardigt.