Japanse universiteit knoeit jarenlang met ingangsexamens van vrouwen mvdb

02 augustus 2018

17u45

Bron: ANP 0 Een medische universiteit in de Japanse hoofdstad Tokio heeft jarenlang gesjoemeld met toelatingsexamens van vrouwelijke studenten. Hun scores werden heimelijk naar beneden bijgesteld, zeggen ingewijden tegen Japanse media.

De praktijk stamt uit 2010. Toen bestond de groep studenten die slaagde voor het toelatingsexamen voor bijna 40 procent uit vrouwen: fors meer dan een jaar eerder. Dat werd binnen de universiteit kennelijk als een probleem ervaren omdat vrouwelijke artsen vaker zouden stoppen met werken na een huwelijk of bevalling.



Er was volgens een bron van de krant Asahi Shimbun een "onuitgesproken verstandhouding" dat meer mannen moesten worden toegelaten om het artsentekort terug te dringen.



Door het gesjoemel met de testen, nam het aantal nieuwe vrouwelijke studenten in de daaropvolgende jaren af. Dit jaar zijn 30 vrouwen toegelaten, tegenover 141 mannelijke studenten. Het gerommel met de examens kwam volgens omroep NHK aan het licht tijdens een intern onderzoek naar een ongerelateerd omkoopschandaal.