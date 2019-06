Japanse tanker Kokuka Courageous veilig aangekomen in Emiraten nla

16 juni 2019

13u08

Bron: Belga 0 De Japanse tanker Kokuka Courageous, die donderdag in de Golf van Oman door een explosie getroffen werd, is vandaag veilig aangekomen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Dat heeft de eigenaar bekendgemaakt.

Het schip, dat methaan vervoerde, werd donderdag in de buurt van de Straat van Hormuz tweemaal getroffen. De Straat van Hormuz is een strategisch belangrijke doorgangsroute voor olie. Vandaag kwam de tanker aan in de havenstad Sharjah. De reder bevestigt dat alle bemanningsleden in veiligheid zijn. De eigenaar treft nu voorbereidingen om de inhoud van het schip, dat nog intact is, over te laden op een ander schip.

Front Altair

De Noorse olietanker Front Altair, een ander schip dat deze week getroffen werd, moest uit de Iraanse wateren weggesleept worden. Gisterenmiddag kwamen de bemanningsleden van dat schip, 23 in totaal, veilig aan in Dubai.

Diplomatieke onrust

De incidenten hebben geleid tot diplomatieke onrust in de golfregio. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, de VAE en Saoedi-Arabië houden Iran verantwoordelijk voor de explosies op de schepen. Teheran van zijn kant ontkende elke betrokkenheid.

De ambassadeur van Groot-Brittannië in Iran ontkende vanochtend intussen dat hij op het matje werd geroepen bij het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Iraanse persagentschap Irna meldde dat nieuws gisterenavond. Iran pikt het immers niet dat Londen het land beschuldigt achter de aanvallen op twee olietankers in de Golf van Oman te zitten.

"Interessant nieuws, maar ik ontken dat", reageerde de Britse ambassadeur Rob Macaire vanochtend. "Ik heb zelf een dringend onderhoud gevraagd met het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat is mij toegelaten. Het ging niet om een 'oproeping'.”