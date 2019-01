Japanse supermarkten halen seksbladen uit de rekken in aanloop naar Olympische Spelen in Tokio kg

22 januari 2019

11u57

Bron: Belga 0 Japanse supermarkten willen seksbladen uit hun rekken verbannen tegen de Olympische Zomerspelen van volgend jaar in Tokio. Toonaangevende winkelketens als 7-Eleven en Lawson willen op die wijze buitenlandse bezoekers tijdens de Spelen in Tokio een “betere indruk” geven. Dat schreef het persbureau Kyodo.

In Japan zijn er tienduizenden "konbini”, buurtwinkels met kranten, maaltijden en een kleine selectie aan non-foodproducten die bijna altijd open zijn. Enkele van de ketens bieden ook pornoartikelen aan, zoals seksbladen of pornografische stripverhalen, maar daar stappen ze nu van af.



Zo maken gigantische ketens als 7-Eleven Japan en Lawson bekend dat ze vanaf eind augustus de magazines niet meer zullen verkopen. Keten Ministop gaf eerder al het 'goede' voorbeeld en heeft de verkoop van provocerende bladen in zijn 2.000 winkels stopgezet. Concurrent FamilyMart verkocht al in 2.000 van zijn 16.000 filialen geen porno meer.

Toeristen

De winkelketens vrezen dat de magazines hun imago bij buitenlandse bezoekers zouden aantasten. Er wordt immers verwacht dat heel wat toeristen binnenkort naar Japan trekken, onder meer voor het WK rugby in de herfst en de Olympische Spelen die in 2020 in Tokio plaatsvinden. Daarnaast wil men met de beslissing meer rekening houden met vrouwen en kinderen.

