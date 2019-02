Japanse straaljager crasht, bemanning gered ADN

20 februari 2019

09u40

Bron: ANP 0 Een straaljager van de Japanse luchtmacht is vandaag in zee gestort. De twee bemanningsleden konden het toestel op tijd verlaten en zijn gered. Een van hen vergemakkelijkte volgens de legerleiding de zoekactie door een rookgranaat te ontsteken.

Het F-2 gevechtsvliegtuig, afgeleid van de Amerikaanse F-16, verdween tijdens een trainingsvlucht van de radar, twee minuten nadat een noodsignaal was uitgezonden. Het toestel kwam in de Japanse Zee terecht voor de kust van de prefectuur Yamaguchi.



Naar de oorzaak van het ongeluk wordt een onderzoek ingesteld. De minister van Defensie verontschuldigde zich voor “de angst die de bevolking in de regio is aangejaagd” door de crash.

