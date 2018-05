Japanse stokerijen trekken aan alarmbel: de whisky is op kg

Bron: Nikkei Asian Review, Kotaku 9 Steeds meer gerijpte whisky’s in Japan verdwijnen uit de rekken, nadat de drank enkele jaren geleden opnieuw razend populair werd. Enkele Japanse stokerijen hebben de verkoop noodgedwongen stilgelegd omdat ze niet tegemoet kunnen komen aan de vraag. De schaarste zou bovendien nog jaren kunnen aanhouden, klinkt het.

De Hibiki van zeventien jaar oud, ook wel bekend van de film Lost in Translation, wordt vanaf september tijdelijk niet meer verkocht. Dat meldt drankengigant Suntory. Een andere populaire whisky van het bedrijf, de Hakushu van twaalf jaar oud, verdwijnt vanaf volgende maand uit de winkels. Het nieuws bevestigt wat al langer duidelijk werd: de beste Japanse whisky’s - lees: whisky's die jarenlang hebben gerijpt in houten vaten - lijken één voor één te sneuvelen.

"For relaxing times, make it Suntory time."

Dat komt omdat de vraag naar de whisky enkele jaren geleden explosief steeg. In de afgelopen tien jaar werden enkele Japanse whisky's internationaal bejubeld vanwege hun klasse, en als een gevolg vloog de drank wereldwijd als hete broodjes over de toonbank. Japanse stokerijen konden nog een tijdje teren op de bestaande voorraden, maar worden nu geconfronteerd met een gigantisch probleem: hun beste whisky’s zijn op. Begin 2000 zat de sector immers nog in het slop, waardoor vele stokerijen minimale hoeveelheden aan whisky produceerden.

Omdat de beste whisky’s jarenlang moeten rijpen, kan het tekort bovendien niet zomaar worden weggewerkt. "We investeren zoveel mogelijk om de capaciteit van onze stokerijen uit te breiden," vertelt een woordvoerder van Suntory aan Nikkei Asian Review. "Maar [het aanbod] herstelt zich niet zo snel omdat het product tijd nodig heeft om te rijpen."

250.000 euro voor duurste fles ooit

Het zal naar schatting jaren duren voor bepaalde whisky's weer in de rekken zullen liggen. Om de periode te overbruggen, brengen steeds meer producenten whisky uit zonder jaarbepaling en storten ze zich op de productie van andere dranken, zoals gin.

Verzamelaars wrijven zich ondertussen in de handen: zij zien de prijs van hun flessen klimmen. Een fles 50 jaar oude Yamazaki werd in januari nog de duurste whisky ooit toen de fles in Hong Kong geveild werd voor meer dan 250.000 euro.