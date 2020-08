Japanse start-up ontwikkelt “slim mondmasker” dat in acht talen vertaalt ISA

04 augustus 2020

10u53

Bron: CNN, Reuters 6 Aangezien mondmaskers omwille van het coronavirus de norm zijn geworden, heeft de Japanse startup Donut Robotics de “c-mask” ontwikkeld: een “slim mondmasker” dat vanuit het Japans vertaalt wat je zegt naar acht andere talen.

In combinatie met een app kan de “c-mask” spraak omzetten in sms-berichten, de stem van de drager van het masker versterken en gesprekken voeren in acht verschillende talen.

Het masker zelf beschermt niet tegen het coronavirus. “De kleine openingen aan de voorkant dienen om te kunnen ademen, waardoor het masker dus geen bescherming biedt tegen het coronavirus. Wel is het ontworpen om zonder problemen over een standaard mondmasker te dragen”, legt Taisuke Ono, CEO van Donut Robotics, uit. “Het is gemaakt van wit plastic en siliconen en beschikt over een ingebouwde microfoon die via Bluetooth verbinding maakt met de smartphone van de drager. Het systeem kan vertalen tussen Japans en Chinees, Koreaans, Vietnamees, Indonesisch, Engels, Spaans en Frans.”

Robot

Oorspronkelijk ontwikkelde Donut Robotics de vertaalsoftware voor een robot genaamd Cinnamon. Maar toen de pandemie toesloeg, werd het robotproject stilgelegd. De ingenieurs van het team kwamen toen op het idee om die software te verwerken in een mondmasker.

“We hebben jarenlang hard gewerkt om een robot te ontwikkelen en besloten uiteindelijk die technologie efficiënt te gebruiken om een product te creëren dat hulp biedt in tijden waarop Covid-19 de samenleving sterk beïnvloedt”, aldus Taisuke Ono.

5000 maskers

Volgens Ono zullen de eerste 5000 c-maskers vanaf september verscheept worden naar kopers in Japan. Op termijn wil Donut Robotics ook in China, de Verenigde Staten en Europa verkopen.

Een masker zal ongeveer 40 dollar kosten, met daarnaast een apart abonnement voor de app.

De Bluetooth-chip van het masker zou tot op 10 meter afstand verbinding kunnen maken met smartphones. Ono hoopt dat het product de social distancing in ziekenhuizen en kantoren zal vergemakkelijken door een duidelijke communicatie mogelijk te maken. “Er zijn nog steeds veel situaties waarin we elkaar persoonlijk moeten ontmoeten,” zegt hij. “Nu deze situatie het nieuwe normale is, zijn het masker en de app een goede hulpbron.”