Japanse stad geteisterd door krachtige aardbeving Arne Adriaenssens

07 juli 2018

14u34

Het Japanse Chonan werd zaterdagavond geteisterd door een krachtige aardbeving. Ze scoorde zes op de schaal van richter. Er was nooit gevaar voor een tsunami.

In de Oost-Japanse stad Chonan werd zaterdag een aardbeving van 6 op de scha al van richter gemeten. Dat bevestigt het Japanse meteorologische agentschap. De beving ontstond om 20.30 plaatselijke tijd (13.30 bij ons). Men kon de bevolking eerst nog waarschuwen doormiddel van een alarm.

Gevreesd werd dat de beving ook een tsunami zou veroorzaken in de regio. Dat bleef gelukkig uit. In 2011 bracht zo’n zeebeving in Fukushima het land op de rand van een kernramp.

Voorlopig is er nog geen sprake van ernstige schade. De schokken konden wel gevoeld worden tot in hoofdstad Tokio, zo’n honderd kilometer verderop. Een aardbeving met een schaal van zes is vergelijkbaar met de schokgolf die een groot kernwapen teweegbrengt.