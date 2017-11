Japanse scholen houden heksenjacht op bruin en gekleurd haar TK

06u52

Bron: Belga 0 Thinkstock In Japan zorgt de discriminatie van leerlingen met niet-zwart en dus "niet correct" haar voor opschudding. In de westelijke provincie Osaka werd een leerlinge van een middelbare school ertoe gedwongen haar van nature bruine lokken zwart te verven, anders mocht ze de school niet meer in. Het achttienjarige meisje klaagde daarop de school aan, bericht de Japanse krant Yomiuri Shimbun vandaag.

Volgens de krant leidt het lopende proces tot meer en meer ophef. Zo klinkt het nu dat dergelijke voorschriften neerkomen op psychische terreur en een schending zijn van de mensenrechten. Het cliché wil dat alle Japanners van nature zwart en steil haar hebben, maar er zijn er ook die met bruin of golvend haar ter wereld komen. Het gaat daarbij niet alleen om kinderen uit gemengde gezinnen.

Wat op de achtergrond speelt, is dat kinderen die hun haar kleurden in de jaren zeventig en tachtig synoniem stonden voor opstandig gedrag en slechte resultaten. Daarom schrijven scholen vaak een zwarte haarkleur voor. Maar ook onder volwassenen was het lang de mode in Japan om de haren te verven. Om die reden verbieden ook veel bedrijven en sportclubs het kleuren van haar.