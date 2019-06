Japanse schepen liggen klaar om weer ‘delicatesse’ walvis te gaan vangen Redactie

12 juni 2019

11u26

Bron: AD.nl 5 In de haven van Kushiro ligt een vloot schepen klaar om over twee weken te beginnen met het vangen van walvissen. Na dertig jaar geeft de Japanse overheid vissers weer de mogelijkheid om de delicatesse te bemachtigen.

De schepen zijn in handen van zes walvisjagers, die de zogenaamde ‘wetenschappelijke’ walvisvangst op poten gaan zetten. De vangst is vanaf 1 juli toegestaan, aldus Japan Times.



De walvisvaart is belangrijk voor Japan vanwege de traditie én de economische belangen. Japanners eten al eeuwen walvisvlees, dat daar bekend staat als een delicatesse. Voor conservatieve Japanners is het ook een zaak van nationale trots en cultuur. Zij willen zelf uitmaken wat ze wel en niet mogen eten.

Voedselbron

In het naoorlogse Japan was walvisvlees nog een belangrijke voedselbron. In 1964, met een consumptie van 200.000 ton, kostte het meer dan 24.000 walvissen het leven. Sindsdien loopt de verkoop van walvisvlees terug door de hoge prijs en het aanbod van ander vlees. Van de totale vleesconsumptie (nu 5000 ton) bestaat 0,1 procent nog maar uit walvisvlees. Ondanks een verbod ging de vangst overigens gewoon door, vanwege ‘onderzoeksdoeleinden’. Die Japanse praktijk werd internationaal veroordeeld.

De walvisvaarders maken zich nu op voor een plechtige ceremonie op de dag dat ze erop uittrekken vanaf Kushiro. Elk schip vertrekt dan afzonderlijk naar het gebied waar de Berardius-walvissen tot het einde van augustus te vinden zijn bij Minamiboso, ten zuiden van Tokio. De vloot komt naar verwachting in september weer bij elkaar in de haven van Kushiro voordat ze beginnen met de jacht op dwergvinvissen.