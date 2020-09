Japanse regeringspartij kiest Suga (71) als opvolger van premier Abe HAA

14 september 2020

09u04

Bron: ANP, Reuters 0 In Japan heeft de regeringspartij LDP regeringswoordvoerder Yoshihide Suga verkozen als nieuwe partijleider, wat meteen de weg vrijmaakt voor Suga om Shinzo Abe op te volgen als premier.

De 71-jarige Suga behaalde bij de interne verkiezing een klinkende overwinning op zijn twee rivalen. Hij kreeg 377 stemmen achter zijn naam, tegenover 89 voor oud-minister van Buitenlandse Zaken Fumio Kishida en 68 voor de voormalige minister van Defensie Shigeru Ishiba.

Suga wordt wellicht later deze week tijdens een parlementaire zitting voorgedragen om huidig premier Shinzo Abe op te volgen.



De 65-jarige Abe maakte enkele dagen geleden bekend dat hij opstapt omdat hij gezondheidsproblemen heeft. Hij verklaarde toen te zullen aanblijven tot zijn opvolger is gekozen. Abe is de langstzittende premier van Japan. Hij trad eerder in 2007 ook al af vanwege de darmproblemen waar hij nu weer last van heeft.

Suga wil naar eigen zeggen vooral het beleid van Abe voortzetten. Volgens politieke analisten ontbreekt het hem echter aan een visie voor Japan en aan ervaring op het vlak van buitenlands beleid.