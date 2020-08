Japanse premier Shinzo Abe kondigt vertrek aan wegens ziekte HR

28 augustus 2020

07u55

Bron: Belga, ANP 0 Buitenland De Japanse premier Shinzo Abe heeft besloten af te treden vanwege gezondheidsredenen. Dat melden bronnen dicht bij de premier aan de Japanse publieke omroep NHK.

De 65-jarige Abe zou zijn plannen, en de reden voor zijn aftreden, later toelichten op een persconferentie om 17 uur Japanse tijd. Het gaat om zijn eerste grote persconferentie in weken. Volgens bronnen rond de regering wil hij voorkomen dat de ziekte zijn werk in de weg staat.

Premier Shinzo Abe werd dinsdag voor de tweede keer in ruim een week tijd in het ziekenhuis opgenomen voor medische onderzoeken. Volgens Japanse media zou het gaan om een chronische darmontsteking, waar Abe eerder last van heeft gehad. In 2007 trad hij al af als premier vanwege de darmontsteking.

Abe is twee periodes premier van Japan geweest. Eerst van 2006 tot 2007 en daarna van 2012 tot en met nu. Hij is intussen de langstzittende premier van Japan. Met intussen al meer dan 2.799 dagen als premier verbeterde hij het record van zijn grootoom Eisaku Sato.

Coronavirus

De regering van Abe krijgt kritiek omdat ze er niet in slaagt de testcapaciteit te verhogen, nu het coronavirus opnieuw opleeft, en omdat ze belastinggeld uitgeeft aan het promoten van het toerisme in het land. In totaal telt Japan meer dan 63.400 bevestigde gevallen van het virus en 1.200 overlijdens.

Het beleid van Abe is de afgelopen acht jaar vooral gericht geweest op het verbeteren van de economie. Daar is hij niet heel goed in geslaagd, aangezien het land onder zijn bewind in 2014 weer te maken kreeg met een flinke recessie. De afgelopen twee jaar hebben vooral in het teken gestaan van de troonopvolging van keizer Naruhito. Internationaal heeft Abe meer successen geboekt. Hij heeft een goede relatie opgebouwd met de Amerikaanse president Donald Trump, vooral vanwege de Noord-Koreaanse dreiging.

