Japanse premier Shinzo Abe kondigt vertrek aan wegens darmklachten HR

28 augustus 2020

07u55

Bron: Belga, ANP 0 Buitenland De Japanse premier Shinzo Abe heeft officieel aangekondigd dat hij ontslag neemt omwille van gezondheidsredenen. De 65-jarige premier wordt geplaagd door chronische darmklachten.

“Ik heb besloten ontslag te nemen als premier”, zei Abe op een persconferentie, waarin hij uitlegde dat zijn chronische darmontsteking, colitis ulcerosa, is teruggekeerd. Abe werd dinsdag voor de tweede keer in ruim een week tijd in het ziekenhuis opgenomen voor medische onderzoeken. De Japanse premier werd eerder al geplaagd door chronische darmontsteking. In 2007 trad hij al af als premier vanwege de ziekte.

De premier zei tijdens de persconferentie dat zijn gezondheid in juni achteruit begon te gaan. Hij is al die tijd aangebleven, omdat hij niet wilde dat zijn vertrek voor problemen zou zorgen. “Ik wil niet dat mijn gezondheid ervoor zorgt dat ik verkeerde beslissingen neem.” Volgens Abe was dit het juiste moment om te vertrekken. “Het aantal nieuwe coronavirusbesmettingen loopt terug en alle maatregelen voor de winter zijn al getroffen.”

Spoedvergadering

Abe had zijn beslissing eerder vrijdag al aangekondigd tijdens een spoedvergadering van zijn Liberaal-Democratische Partij. Tomomi Inada, een nauwe bondgenoot van de premier, vertelde verslaggevers eerder vrijdag al erg verbaasd te zijn over de aankondiging. Nog volgens Inada zal premier Abe naar verwachting in functie blijven totdat er een opvolger is benoemd, hoogstwaarschijnlijk door een stemming in de regeringspartij.

“Ik zal mijn taken grondig blijven uitoefenen totdat er een nieuwe premier is benoemd”, zei Abe vrijdag. Hij weigerde openlijk zijn voorkeur uit te spreken voor een opvolger en zei dat “alle mensen wier namen circuleren, zeer bekwame mensen zijn.” Zijn loyale adviseur Yoshihide Suga, de huidige woordvoerder van de regering, en minister van Financiën Taro Aso behoren tot de kandidaten.

Coronavirus

Waarnemers hadden verwacht dat Abe op post zou blijven tot het einde van zijn derde en laatste termijn als partijvoorzitter in september 2021. “Het is een enorme verrassing”, zei Shinichi Nishikawa, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Meiji-universiteit in Tokio. “Zijn ontslag komt op een moment dat Japan voor grote uitdagingen staat”, waaronder het beheer van de coronaviruspandemie. “Er kan een verwarde politieke situatie ontstaan. Zijn aftreden zal een grote impact hebben” op het Japanse beleid, zei de deskundige.

Record

Abe werd in 2006 de jongste naoorlogse premier van Japan, hij was toen 52 jaar oud. Hij is twee periodes premier van Japan geweest. Eerst van 2006 tot 2007 en daarna van 2012 tot en met nu. Hij is intussen de langstzittende premier van Japan. Met intussen al meer dan 2.799 dagen als premier verbeterde hij het record van zijn grootoom Eisaku Sato.

Lees ook: Amper tests, toch droomcijfers: het Japanse coronasucces verklaard (+)