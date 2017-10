Japanse premier Shinzo Abe haalt duidelijke zege bij vervroegde verkiezingen 17u03

Bron: Belga 0 REUTERS De rechtsconservatieve premier Shinzo Abe heeft een duidelijke zege behaald bij de vervroegde parlementsverkiezingen in Japan. Dat blijkt uit exit polls. Zijn centrumrechtse coalitie zou 311 van de 465 zetels in het lagerhuis behalen.

Abe kondigde de vervroegde verkiezingen aan nadat zijn populariteit, die te lijden had onder schandalen, vanwege de Noord-Koreaanse crisis weer gestegen was. De oppositie verweet hem met de vervroegde stembusgang vragen naar de schandalen onder de mat te willen schuiven. Abe wilde naar eigen zeggen een mandaat voor het gebruik van inkomsten afkomstig van een geplande belastingverhoging en voor zijn harde koers tegen Noord-Korea.



De nieuwe liberale Constitutionele Democratische Partij zou uitkomen op 44 tot 67 zetels en daarmee de ook al nieuwe conservatieve Partij van de Hoop van de gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, achter zich laten.



De goede cijfers voor de 63-jarige Abe zouden volgens Japanse televisiezenders het debat over een herziening van de naoorlogse pacifistische grondwet in Japan, het politieke levensdoel van de premier, in een stroomversnelling kunnen brengen. Het kamp van de aanhangers van zo'n grondwetsherziening zou aan de vereiste tweederdemeerderheid in het lagerhuis komen, luidt het.