Japanse premier roept VK op om no-dealbrexit te vermijden: “Dat is de wens van de hele wereld” kv

10 januari 2019

23u53

Bron: Reuters, The Guardian 0 Tijdens een bezoek aan Londen heeft de Japanse premier Shinzo Abe het Verenigd Koninkrijk opgeroepen om te vermijden dat het land zonder brexitakkoord uit de Europese Unie stapt. Hij uitte zijn steun voor het Theresa May’s brexitdeal en wijst erop dat dit akkoord ook de 150.000 werknemers van Japanse bedrijven in het Verenigd Koninkrijk beschermt.

Tijdens een toespraak in Downing Street, de ambtswoning van Theresa May, zei Abe dat stabiliteit belangrijk is en dat hij bijgevolg hoopt op een brexitakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

“Het is de wil van Japan om dit sterke vennootschap met het VK verder uit te bouwen, om meer in het land te investeren en om samen met het VK een verdere economische groei te realiseren”, zei Abe tijdens de persconferentie aan de zijde van de Britse premier May. “Dit is waarom we echt hopen dat een no-dealbrexit vermeden zal worden en dit is in feite de wens van de hele wereld.”

Abe, die een erg goede relatie heeft met May, prees haar “sterke wil en hard werk” in aanloop naar de stemming over het brexitakkoord die volgende week in het Britse parlement plaatsvindt. Het akkoord “verzekert juridische stabiliteit voor bedrijven die in dit land geïnvesteerd hebben”, aldus Abe.