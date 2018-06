Japanse premier belde met Kim Jong-un en bereidt top met Noord-Koreaanse leider voor Redactie

16 juni 2018

13u05

Bron: afp 0 De Japanse premier Shinzo Abe heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan de lijn gehad. Achteraf bevestigde Abe op de Japanse tv dat een gezamenlijke top voorbereid wordt.

Tijdens de ontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump met Kim had die laatste, volgens Japanse media, laten blijken bereid te zijn Abe te ontmoeten. In zo'n ontmoeting willen de Japanners vooral de kwestie van de in de jaren 70 en 80 ontvoerde Japanners bespreken.

In 2002 gaf Noord-Korea toe dat het 13 Japanners ontvoerd heeft, en een maand later mochten vijf van hen terugkeren naar Japan. De acht anderen zouden dood zijn, maar daarvoor gaf Pyongyang destijds geen bewijzen. Volgens Tokio zijn zeker 17 landgenoten ontvoerd, en zijn tientallen anderen verdwijningen het werk geweest van de Noord-Koreanen.

Abe had eerder ook al aangegeven Kim te willen ontmoeten.