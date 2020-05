Japanse politie arresteert man die dodelijke brand in animatiestudio stichtte IB

27 mei 2020

03u32

Bron: Belga 0 De Japanse politie heeft een verdachte gearresteerd die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dodelijke brand in een animatiestudio in Kyoto, waarbij in juli vorig jaar 36 doden vielen.

De 42-jarige verdachte Shinji Aoba liep zelf ernstige brandwonden op en werd in het ziekenhuis aangehouden, meldt de Japanse omroep NHK. Aoba bekende eerder dat hij de aanval heeft gepleegd en zei te verwachten dat hij de doodstraf krijgt. De brand in de studio was het dodelijkste misdrijf in Japan in bijna twintig jaar.

De verdachte was vorig jaar wel door de politie verhoord, maar niet officieel aangehouden omdat zijn gezondheidstoestand dat niet toeliet.

De studio Kyoto Animation maakte populaire animatiereeksen, zoals ‘K-On!’ en ‘The Melancholy of Haruhi Suzumiya’. In het gebouw was ook een animatieschool aanwezig.