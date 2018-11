Japanse piloot drinkt 10 keer toegestane hoeveelheid alcohol voor vlucht en wordt op het nippertje tegengehouden Sander van Mersbergen

01 november 2018

22u02

Bron: AD.nl 0 Een Japanse piloot is op de Engelse luchthaven Heathrow opgepakt omdat hij tien keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. De avond voor zijn vlucht werkte hij twee flessen wijn en een volle bierkan naar binnen. Het incident vond afgelopen weekend plaats, meldt de Japanse tv-zender NHK.

Katsutoshi Jitsukawa zou zondag met een toestel van Japan Airlines naar Tokio vliegen, maar zover kwam het gelukkig niet. De chauffeur van het busje dat de crew vervoerde, rook een alcohollucht een waarschuwde de politie. Uit tests bleek dat de man een alcoholgehalte van 1,89 promille in zijn bloed had.



Voor piloten in Engeland is 0,2 de limiet. En, ter vergelijking: met de auto rijden is in België strafbaar vanaf een alcoholpromillage van 0,5.

1,5 liter wijn en 1,8 liter bier

Volgens de tv-zender gafJitsukawa toe dat hij de avond voordien twee flessen wijn (samen goed voor anderhalve liter) en een bierkan (1,8 liter) had leeggedronken. Hij blijft tot eind deze maand in de cel. Op 29 november verschijnt de piloot voor de rechter.



Hij zou een van de drie piloten zijn op de vlucht naar Tokio. Die vertrok uiteindelijk nog, met meer dan een uur vertraging en zonder Jitsukawa.

Dronken piloten

De Japanse overheid gaat volgens NHK ingrijpen. Nu zijn er nog geen wettelijke alcohollimieten voor piloten, vliegtuigmaatschappijen hanteren immers hun eigen regels. Maar regelmatig gaat het mis: vorige week miste een andere Japanse piloot, van All Nippon Airways zijn vlucht nog. Ook hij was de avond voor zijn vlucht stevig op stap geweest en de kater was te groot om te kunnen werken.



Ook op Schiphol werd deze zomer een piloot opgepakt omdat hij gedronken had. Hij had een promillage van 0,26, waar 0,2 is toegestaan. De piloot werkte voor ‘een buitenlandse luchtvaartmaatschappij’.