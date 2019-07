Japanse operazangeres opgepakt in Italië omdat ze dirigent stalkte Redactie

31 juli 2019

20u37

Bron: Belga 2 Een Japanse vrouw die studeerde als operazangeres in Italië is opgepakt omdat ze een dirigent stalkte. Dat bevestigt haar advocate vandaag. "Ze begon een beetje als een opdringerige fan, daarna is alles wat uit de hand gelopen", klinkt het.

Aiko Miyamoto werd opgepakt in de zuidelijke stad Martina Franca nadat ze een rechterlijk bevel niet had nageleefd om uit de buurt van dirigent Sesto Quatrini te blijven. Volgens haar advocate Nadia Fiorani staat Miyamoto onder huisarrest.



In een interview met nieuwsagentschap Adnkronos zei Quatrini dat de Japanse vrouw hem al maandenlang achtervolgde. Ze dook op bij zijn operavoorstellingen in Italië, Spanje en Japan. Quatrini zei dat hij en de directeur van het operafestival van Martina Franca zelfs bodyguards inhuurden om zichzelf te beschermen tegen Miyamoto.

Assistent of stalkster

Volgens Quatrini begon alles nadat de vrouw stand-inzangeres was geweest in een productie van Zingarelli's 'Giulietta e Romeo' die hij vorig jaar dirigeerde. Ze zou hem gezegd hebben dat ze "ofwel zijn assistente zou worden, ofwel zijn stalkster". Toen politieagenten haar een gerechtelijk bevel kwamen overhandigen, zou ze hen met een schaar hebben aangevallen.



"Deze persoon heeft hulp nodig. Ze moet gerepatrieerd worden en een behandeling krijgen. In de plaats daarvan loopt ze rond en ruïneert ze mij, zelfs professioneel", zei Quatrini. Miyamoto's advocate zegt dat zo'n maatregel tot de mogelijkheden behoort.