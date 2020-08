Japanse ministers herdenken doden WOII met offer aan omstreden tempel jv

15 augustus 2020

07u52

Bron: ANP/DPA 0 De Japanse premier Shinzo Abe heeft een ritueel offer gestuurd naar de omstreden Yasukuni-tempel, waar de Japanse oorlogsdoden worden geëerd. Het is vandaag 75 jaar geleden dat Japan capituleerde tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Abe kwam niet persoonlijk naar de tempel omdat hij met een dergelijk bezoek de woede op de hals zou halen van China en Zuid-Korea. In de tempel worden namelijk ook veroordeelde oorlogsmisdadigers geëerd. Voor de twee buurlanden is de tempel dan ook een symbool van de militaire agressie van Japan tijdens de oorlog.

Vier leden van Abe's kabinet brachten wel een bezoek aan de Yasukuni-tempel. Namens de premier heeft een parlementariër van de regerende LDP-partij zijn respect overgebracht. Sinds 2013 heeft Abe de tempel niet meer bezocht. Milieuminister Shinjiro Koizumi was de eerste Japanse minister die sinds 2016 het schrijn bezoekt.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zei tijdens een toespraak in zijn eigen land dat zijn regering altijd bereid is om met Japan in dialoog te treden over historische geschillen. Het land viert vandaag dat het in 1945 bevrijd is van Japan dat sinds 1910 over het Koreaanse schiereiland heerste. Zuid-Korea en Japan hebben nauwe economische banden, maar het Japanse koloniale verleden ligt nog altijd gevoelig.

Honderden mensen, onder wie keizer Naruhito en de Japanse premier, zullen later op de dag nog tijdens een kleinschalige ceremonie vanwege het coronavirus, een eerbetoon brengen aan de meer dan 3 miljoen Japanse oorlogsslachtoffers.