Japanse minister van Financiën geeft toe dat hij documenten vervalste, maar weigert op te stappen

12 maart 2018

12u11

Bron: Belga 1 De Japanse minister van Financiën Taro Aso heeft vandaag toegeven dat zijn ministerie documenten vervalst heeft. Die documenten hadden te maken met de controversiële verkoop van een stuk overheidsland aan een ultranationalistische school. Akie Abe, de vrouw van premier Shinzo Abe, was er op dat moment eredirectrice. De Japanse oppositie wil nu dat Aso -die ook vicepremier is- opstapt. "Maar dat ben ik niet van plan", klinkt het.

In juni 2016 werd de grond verkocht aan het bedrijf achter de school voor slechts 14 procent van de geschatte waarde. Veertien van de oorspronkelijke documenten werden herwerkt door het ministerie. "Dat is heel jammer", aldus Aso. "Ik bied mijn oprechte excuses aan."

Volgens Japanse media stond Akie Abe in de oorspronkelijke documenten, maar werd haar naam verwijderd. Deze onthulling kan een zware klap betekenen voor Shinzo. Eerder had hij immers verklaard dat hij niets te maken had met de verkoop van de grond en dat hij "ontslag zou nemen als eerste minister en parlementslid" als zou blijken dat hij of zijn vrouw betrokken waren bij de vastgoeddeal.

"Ik voel een zware verantwoordelijkheid", klonk het vandaag. Ook Shinzo bood het publiek zijn "welgemeende verontschuldigingen" aan, maar daar lijkt het bij te blijven. Nadat het schandaal een eerste keer was uitgebroken -in februari 2017- stapte Akie Abe wel al op bij de school.

Aso legde de schuld voor het schandaal al herhaaldelijk bij Nobuhisa Sagawa. Die leidde destijds de afdeling van het ministerie die verantwoordelijk was voor de verkoop. Vrijdag moest hij opstappen uit zijn nieuwe functie.