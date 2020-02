Japanse minister door het stof na vrijlaten patiënt met coronavirus

RL

23 februari 2020

05u40

Bron: ANP, Reuters, Japan Times 0 23 van de circa 970 passagiers die eerder deze week het cruiseschip Diamond Princess hebben verlaten, zijn van boord gegaan zonder voldoende te zijn getest op het coronavirus. Dat hebben de Japanse autoriteiten bekend gemaakt. Een van de vertrokken passagiers, een Japanse vrouw van in de zestig, bleek toch besmet te zijn met het virus.

De Diamond Princess ligt sinds begin februari in een Japanse haven. De autoriteiten plaatsten het schip onder quarantaine vanwege de virusuitbraak, maar sinds woensdag mogen mensen die het virus niet hebben van boord gaan. De afgelopen dagen zijn ongeveer 970 passagiers vertrokken. Ook de besmette vrouw van in de zestig, ging woensdag samen met haar man van boord en reisde daarna met het openbaar vervoer naar de provincie Tochigi, waar zij in quarantaine ging. Daar werd duidelijk dat zij toch besmet was met Covid-19.

“Onze welgemeende excuses voor de door onze onoplettendheid veroorzaakte situatie, zei minister Katsunobu Kato tijdens een persconferentie op zaterdagavond. “We zullen er alles aan doen, waaronder dubbele controles, om herhaling te voorkomen". Volgens de Japan Times zullen ook de 23 passagiers die aan boord waren, maar per ongeluk niet werden getest, alsnog gecontroleerd worden op het virus.

Er bevinden zich nog steeds niet-Japanse passagiers op het schip. Zij wachten op hun repatriëring. Ook zijn nog zo’n duizend bemanningsleden aan boord. Zij brachten de afgelopen weken bijvoorbeeld maaltijden rond en moeten nu alsnog in quarantaine.

Japan

Tot nu toe hebben minstens 769 mensen positief getest op het virus in Japan, waaronder de 26 die zaterdag besmet zijn bevonden. In de meeste gevallen waren het passagiers en bemanningsleden van de Diamond Princess .

Meer over Diamond Princess

Japan