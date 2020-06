Japanse kledij wekt stroom op om virussen en bacteriën te doden JOBR

Bron: AFP 1 Twee Japanse bedrijven, Murata Manufacturing en Teijin Frontier, hebben een textiel ontwikkeld dat microben, virussen en bacteriën doodt. Via de beweging van de drager wekt de stof kleine hoeveelheden stroom op, die de ziekteverwekkers doodt.

De elektriciteit wordt opgewekt via de samentrekking van de stof, die ontstaat wanneer iemand beweegt. Die stroom is niet voelbaar voor de drager, maar wel voldoende om bacteriën of virussen te doden. Maar liefst 99,9 procent van de geteste bacteriën en virussen worden gedood, aldus een van de ontwikkelaars. Zij zien toepassingen voor sportkledij, luiers, maskers of industriële filters.

Stalen

Het idee van de stroomopwekkende kledij kwam er door de heersende coronapandemie. Door de elektrische stroom op de kledij, zouden virussen als het coronavirus afsterven. Maar de bedrijven ondervinden moeilijkheden om stalen van het virus te bekomen voor het testen van de kledij. Daarvoor gelden dan ook strenge regels, en tests gebeuren in bevoegde onderzoeksinstituten.

De gebruikte stof, Pieclex genaamd, is volgens de ontwikkelaars wel al inzetbaar voor allerlei andere toepassingen. Zo is het bij de stof mogelijk om de lichaamsgeur te verwijderen bij beschermingsmateriaal zoals mondmaskers.

