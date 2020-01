Japanse keizer Naruhito hoopt in eerste nieuwjaarsspeech op jaar zonder natuurrampen TT

02 januari 2020

06u18

Bron: Belga 0 De Japanse keizer Naruhito, die vorig jaar op 1 mei de troon betrad, heeft voor de eerste keer een nieuwjaarsspeech gehouden. Tienduizenden Japanners zakten daarvoor af naar het keizerlijk paleis in Tokio.

De 59-jarige Naruhito werd op 1 mei de 126ste keizer van Japan, een dag nadat zijn vader Akihito troonsafstand deed vanwege gezondheidsproblemen.

Keizer Naruhito verklaarde in zijn speech dat het zowel voor hem als voor de keizerin heel ontroerend was om zo veel verschillende mensen in Japan en in het buitenland te ontmoeten. “Ik ben verheugd het nieuwe jaar samen met u in te zetten”, aldus Naruhito. “Maar tegelijkertijd maak ik me zorgen over de mensen die getroffen worden door tyfoons en sterke regens”, verklaarde hij. “Ik hoop dat dit nieuwe jaar mooi, vredevol, en zonder natuurramp zal zijn.”

In september en oktober vielen er in Japan door tyfoons Faxai en Hagibis meer dan honderd doden. Grote delen van het land werden in puin gelegd door het natuurgeweld.

Naruhito's toespraak werd bijgewoond door keizerin Masako en de voormalige keizer Akihito zijn vrouw Michiko. Het is de eerste keer dat zij in het publiek verschijnen sinds hij afstand deed van de troon.