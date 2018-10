Japanse journalist na 40 maanden gevangenschap in Syrië op weg naar huis: “Moeite om Japans te praten” Redactie

25 oktober 2018

07u25

Bron: Reuters, The Guardian 0 De Japanse journalist Jumpei Yasuda, die meer dan drie jaar gevangen is gehouden in Syrië, is op weg naar huis. “Ik ben blij dat ik terug kan naar Japan”, zei Yasuda gisteren tegen journalisten van Reuters. Al gaf hij wel aan dat hij onzeker was over de toekomst. Bovendien heeft de journalist al veertig maanden geen Japans gehoord, en heeft hij nu moeite om zijn moedertaal te spreken.

Yasuda is gisteren van Antakya, in het zuiden van Turkije, naar Istanbul gevlogen, vanwaar hij vandaag het vliegtuig naar Tokio zal nemen. De man is blij dat hij eindelijk naar huis kan, maar ook erg onzeker. “Ik ben blij dat ik terug kan naar Japan, maar tegelijkertijd weet ik niet wat er nu gaat gebeuren of wat ik moet doen”, zei Yasuda tegen journalisten van persagentschap Reuters gisteren. “Ik ben aan het nadenken over wat ik nu moet doen.” De man zei ook dat hij al veertig maanden geen Japans heeft gesproken of gehoord, en dat hij nu moeite heeft om de juiste woorden te vinden.

Geen losgeld

De 44-jarige journalist is in juni 2015 gevangengenomen door een terreurgroep - vermoedelijk de groep Nusra Front die gelinkt wordt aan al Qaida. De Japanse regering ontkent dat er Yasuda is betaald aan rebellen voor de vrijlating van de man. De eerste minister Shinzo Abe heeft gisteren wel de Turkse president, Recep Tayyip Erdoğan, en de emir van Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, bedankt voor hun hulp in het in veiligheid brengen van de Japanse journalist. Hoe die vrijlating tot stand is gekomen, is niet meegedeeld.

Yasuda lijkt in goede gezondheid, maar zal door een Japans medisch team nog onderzocht worden. Thuis wachten alvast zijn ouders en echtgenote op hem. Zijn vrouw, zangeres Myu, hoorde het nieuws van zijn vrijlating toen ze live op tv was. “Ik ben zo blij dat hij het overleefd heeft”, zei ze opgelucht.