Japanse F-35 van radar verdwenen boven Stille Oceaan HAA - MVDB

09 april 2019

14u21

Bron: Kyodo, Belga 4 Boven de Stille Oceaan is een F-35A-gevechtsvliegtuig van de Japanse luchtmacht van de radar verdwenen. Dat maakte de luchtmacht bekend.

Het hoogtechnologische gevechtsvliegtuig vloog samen met nog drie andere toestellen voor de kust van de prefectuur Aomori, toen het radarcontact omstreeks 19.25 uur lokale tijd verloren raakte. Er is ook geen radiocontact mogelijk met het verdwenen toestel. Er is een zoekactie opgestart.



Het toestel is een van de 13 F-35A’s die ontplooid zijn op de basis Misawa in het noordoosten van Japan.



De Belgische luchtmacht bestelde vorig jaar 34 F-35's bij fabrikant Lockheed Martin. Deze zullen tussen 2023 en 2030 geleverd moeten worden. Kostplaatje: 3,8 miljard euro. De toestellen zullen de verouderde F-16's vervangen.