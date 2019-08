Japanse eilanden getroffen door supertyfoon, ook oostkust China zet zich schrap ttr

09 augustus 2019

06u05

Bron: belga 0 buitenland De oostkust van China zet zich schrap voor de komst van een orkaan. Boven de Filipijnenzee heeft zich deze week een supertyfoon ontwikkeld die vermoedelijk morgen aan land komt. Volgens de meteorologische dienst van China is Lekima de krachtigste cycloon sinds 2014.

Tyfoon Lekima heeft toegeslagen op kleine zuidelijke Japanse eilanden, met sterke winden en hevige regenval tot gevolg. Het transport in de regio werd verstoord. Het gaat al om de negende tyfoon in de regio. In totaal werden 68 vluchten en 155 ferrydiensten afgeschaft. In de prefectuur Okinawa raakten minstens vier mensen gewond, bericht de lokale krant Okinawa Times.

Japanse weerdiensten waarschuwden voor hevige golven, stortregens en rukwinden, ook al is de storm ondertussen gepasseerd.



Lekima trekt richting het noordwesten en zal eenmaal aan land vermoedelijk een meer noordelijke koers aanhouden. Dat betekent dat Shanghai, de grootste stad van China, zich eveneens schrap moet zetten. Er is grote kans op overlast door wind, stormvloed en zeer veel regen. Cruiseschepen zijn gevraagd om de komende dagen niet in de miljoenenstad aan te meren.

Ten oosten van Lekima heeft zich nog een tweede tyfoon ontwikkeld, genaamd Krosa. Dat is een tyfoon van de derde categorie die langzaam richting het noorden trekt.